¿Desmiente boda en mayo? Christian Nodal revela que desconocía su nuevo enlace con Ángela Aguilar

Las Vegas, Estados Unidos.- De nueva cuenta, el reconocido cantante del regional mexicano, Christian Nodal, se colocó en el centro del escándalo, debido a que al toparse con la prensa y fue cuestionado por su boda en mayo con la también cantante, Ángela Aguilar, este se mostró confundido, revelando que desconocía de este enlace, que la joven había anunciado días antes, ¿acaso desmiente su matrimonio religioso?

Después de uno de sus conciertos, Ángela salió a saludar a sus fans presentes, dejando que la grabaran y tomándose fotos con algunos de ellos, por lo que uno de los presentes aprovechó y le cuestionó respecto a su marido, el intérprete de Dime Cómo Quieres, y si había fecha para su unión ante los ojos de Dios, a lo que ella declaró que sí y los invitó a asistir, pues será en el mes de mayo del 2026, causando una gran sorpresa entre los asistentes: "Vayan a mi boda, me voy a casar, en mayo… por la iglesia", externó.

Ahora, mientras que el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, caminaba por un hotel de Las Vegas, Nevada, donde encuentra para poder presentarse a los eventos de Los Grammys, fue captado por Edén Dorantes, quien por varios minutos lo siguió y trataba de llamar su atención con preguntas sobre él, sobre su carrera, a lo que el cantante se negaba a responder y solo lo ignoraba, aceptando tomarse fotos con fans.

Pero, cuando se le cuestionó sobre su boda en mayo, el sonorense se mostró confundido demostrando que no sabía nada al respecto: "Ya estoy casado ¿de qué hablan?". Al ver esto, Edén comentó sobre el hecho de que Ángela dijo que en su reciente concierto en Texas, que se iban a casar en mayo del 2026 y hasta invitó a sus fans, el intérprete de Adiós Amor dijo que sí y que la quería bien mexicana: "Ah, la boda... claro... sí Bien mexicanota".

Sin decir nada más y negándose a dar más respuestas al momento, se le cuestionó con respecto a como ve los comentarios sobre los conciertos en solitario de la intérprete de Gotitas Saladas, él solamente declaró que su esposa era una gran artista y que su público era muy bueno con ella: "Ángela es una gran artista y tiene un gran... público", aseveró.

Fuente: Tribuna del Yaqui