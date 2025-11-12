'El Diablo viste a la moda 2': ¿Cuándo sale y cuál será la trama de la secuela?

Ciudad de México.- 'El Diablo viste a la moda 2' ha regresado con su reparto original, pero esto no es todo; también se unen nuevos actores para la historia de la infame Miranda Priestly y de la revista que está a su cargo. La primera entrega llegó a la fama volviéndose un fenómeno cultural, arrasando en taquilla, siendo que tras su gran silencio no se esperaba ninguna continuación, dejando a los personajes con un futuro incierto para el final de la película.

Andy (Anne Hathaway) abandonó su puesto como asistente de Miranda (Meryl Streep); Emily descubre que no era tan importante, por lo que decide que para mejorar debía trabajar más duro que nunca. Por parte de Miranda, veía cómo cambiaban las cosas y debía estrechar sus lazos más importantes.

¡CINÉFILOS! Tenemos el PRIMER AVANCE de El Diablo Viste a la Moda 2 (The Devil Wears Prada 2), cinta que tendrá el regreso de Anne Hathaway y Meryl Streep como Andy Sachs y Miranda Priestly uD83DuDC60



Tras más de 19 años del estreno de la primera entrega, habrá un gran cambio en la historia. Aunque vuelvan los actores originales, las cosas ya no son iguales, siendo que la moda, revistas y el contexto social han cambiado, por lo cual veremos más de esto en 'El Diablo viste a la moda 2'.

El primer tráiler nos presenta pequeñas muestras de lo que vendrá: fiestas, una sala de redacción, una mujer con tacones exagerados, junto al reencuentro de Andy y Miranda en el elevador. Ahora, Andy ya no se ve afectada a causa de Miranda, la cual parece feliz de encontrarla.

En cierta parte, encontrarás una alfombra azul llena de fotógrafos y de personas con ropas finas, indicándonos que la revista Runway está cerca de tener su propia Met Gala.

¿Cuándo va a salir 'El Diablo viste a la moda 2'?

Se planea estrenar el día 1 de mayo del 2026, separándose así por 20 años de la entrega original (con la expectativa de que repita el éxito que fue la anterior entrega).

¿De qué se va a tratar 'El Diablo viste a la moda 2'?

Secuela de la aclamada película de 2006, 'El Diablo viste a la moda 2' sigue a Miranda Priestly, editora jefe de Runway, en su intento por abrirse camino en un mundo donde el periodismo impreso está en decadencia. Pronto, Miranda se enfrenta a Emily Charlton (Emily Blunt), su antigua asistente, ahora una poderosa ejecutiva de un grupo de lujo con un presupuesto publicitario que Priestly necesita desesperadamente", dice Variety sobre la sinopsis de la película.

En esta nueva entrega, ¿podrá la revista resistir con la ayuda de Miranda los cambios en la industria, enfrentando a las demás revistas, en especial contra Emily Charlton, la cual pasó de su asistente a una ejecutiva de cuentas sobresaliente para una marca de lujo, marca la cual podría ser la única salvación con el contrato publicitario de millones para su revista?

Para el reparto de 'El Diablo viste a la moda 2': ¿Quién será quién?

La ganadora del Oscar, Meryl Streep, vuelve como Miranda Priestly, mientras que Anne Hathaway vuelve como Andy Sachs, y Emily Blunt vuelve como Emily Charlton, junto con Stanley Tucci como Nigel.

Entre los nuevos actores de la película se encuentran Kenneth Branagh, que interpreta al esposo de Miranda; también estarán Lucy Liu, Justin Theroux, Pauline Chalamet, BJ Novak, Lady Gaga y Patrick Brammall, quien interpreta a la nueva pareja de Andy, y Simone Ashley. Adrian Grenier, quien interpretó a la pareja de Andy en la primera película, no volverá para esta secuela.

