En medio del pleito en RBD, Maite Perroni manda contundente mensaje a Dulce María en 'Venga la Alegría'

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Maite Perroni, en medio del escándalo por el pleito legal de RBD, en una entrevista para Venga la Alegría, sorprendió a todos al demostrar que ella sigue guardando cariño a todos sus compañeros, por lo que le mandó un contundente mensaje a la también actriz e intérprete, Dulce María, con respecto al anuncio de su segundo embarazo.

Como se sabe, los integrantes de Rebelde que aceptaron formar parte del Soy Rebelde Tour entre el 2023 y el 2024, actualmente se encuentran en un pleito interno, ya que Maite, Christian Chávez y Christopher Uckermann, decidieron interponer una demanda legal ante el fraude de su manager, mientras que Anahí y Dulce decidieron quedarse al margen y no meterse en este tema, lo que causó una fractura entre los cinco.

Pero ahora, después de que la protagonista de Pienso en Ti anunciara su segundo embarazo hace unas semanas, Maite al ser abordada por la prensa de TV Azteca, decidió mandarle un mensaje en el que le da muy en claro que está feliz por ella y desea solamente las mejores cosas para esta nueva etapa en la que tendrá a sus dos pequeños: "Yo simplemente le deseo lo mejor, y un bebé siempre es una bendición, la mayor alegría".

Al negarse a hablar más sobre esta situación, la actriz de Cuidado con el Ángel, fue cuestionada si quería un segundo bebé, a lo que con una sonrisa, mencionó que la vida iba poniendo los caminos correctos para cada quién en el momento justo, sin negar o afirmar que podría ser madre por segunda ocasión: "Cada quién tiene sus propios planes y la vida la va determinando el tiempo y Diosito".

Finalmente, se dijo feliz y agradecida por el hecho de que ha podido vivir su vida como más le ha parecido, que ha tenido grandes momentos y recuerdos, además de logros importantes, en el ámbito laboral y personal de su vida, que la hace sentirse plena con su vida: "La verdad es que no me puedo quejar, he sido una mujer muy afortunada, que me he podido ir realizando en distintos aspectos de la vida, con distintos proyectos profesiones y personales".

Fuente: Tribuna del Yaqui