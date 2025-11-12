Estrella de Hollywood con el nombre de Carlos Manzo Rodríguez provoca polémica entre mexicanos

Los Ángeles, Estados Unidos.- Un hecho llamó especialmente la atención de internautas, ya que nadie esperaba que algo así pudiera ocurrir. El nombre del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, asesinado el 1 de noviembre de 2025, apareció en una de las estrellas del célebre Paseo de la Fama de Hollywood, en California. En TRIBUNA te contamos todo lo que debes saber.

Sin embargo, la aparición no duró mucho tiempo, pues en redes sociales comenzaron a difundirse videos sobre el asunto. Una parte de los mexicanos reaccionó de forma negativa, considerando que se trató de una falta de respeto a la memoria del funcionario, quien supuestamente perdió la vida a manos de Víctor Manuel, un adolescente de 17 años originario de Paracho, señalado como el presunto autor del disparo.

¿Por qué estaba en una estrella?

Según información extraoficial, la placa se colocó como un servicio temporal que ofrece la compañía Walk of Fame, ya que desde hace tiempo se sabe que cualquier persona que pague una determinada cantidad de dinero puede elegir el nombre que desea ver en el sitio. En general, este servicio se utiliza principalmente para celebraciones de cumpleaños. Es importante aclarar que esto no tiene ninguna relación con la Cámara de Comercio de Hollywood.

Estrella

Una de las razones por las que se eligió a Carlos Manzo es que la compañía no realizó una verificación exhaustiva, ya que la gestión se hizo "de manera acelerada". Hasta ahora, los familiares del funcionario no se han pronunciado sobre el hecho. Sin embargo, muchos miembros de la sociedad exigen justicia por el hombre que también fungió como diputado federal en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión.

Opiniones

Algunos usuarios, confundidos, creyeron que la estrella era permanente y cuestionaron la elección de un político mexicano para este reconocimiento: "Qué triste que quien luchó por una mejor vida para un pueblo quede ahí reducido a un nombre que van a seguir pisoteando. Si lo querían homenajear, pongan su nombre en alto o una estatua", escribió el perfil @lituria en la plataforma TikTok.

Fuente: Tribuna del Yaqui