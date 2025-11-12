Julio Preciado arma escándalo en aeropuerto, Nodal no sabe de su boda religiosa y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, la información en el mundo del espectáculo ha estado movida durante las últimas horas, por lo que a veces resulta complicado mantenerte al tanto de todo lo que sucede. Si tú no tienes mucho tiempo para leer las noticias que están marcando tendencia, quédate porque el Tribuna Top 3 Espectáculos tiene el mejor resumen. En la edición de hoy 12 de noviembre, conoce porqué el cantante Julio Preciado se hizo viral en horas recientes.

Christian Nodal no sabía de su boda religiosa con Ángela Aguilar

El cantante Christian Nodal dejó entrever que él no estaba enterado de los planes de una boda religiosa con Ángela Aguilar para el próximo mes de mayo. En una reciente entrevista, el sonorense se notó bastante confundido y desconcertado cuando un periodista le preguntó al respecto, demostrando que no estaba al tanto de los planes que su esposa mencionó en días pasados.

Zendaya se niega a estar al lado de Sydney Sweeney

La famosa actriz Zendaya al parecer se ha negado a participar en eventos de prensa para la nueva temporada de Euphoria con Sydney Sweeney debido a su división en ideologías políticas y controversias públicas.

Julio Preciado explota contra aerolínea

En redes sociales se ha viralizado el clip donde el famoso cantante de banda, Julio Preciado, aparece discutiendo con empleados de una aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Tijuana por problemas con su vuelo a Mazatlán.

