Julio Preciado se defiende de críticas y justifica su altercado con personal del aeropuerto de la CDMX

Ciudad de México.- El reconocido cantante de banda mexicano, Julio Preciado, recientemente ha brindado una entrevista en la que ha salido en su defensa tras las críticas que ha recibido en redes sociales, después de que se viralizada un video de él en medio de un fuerte altercad con personal del aeropuerto de la Ciudad de México, en el que les gritó y exigió que le llamaran a superiores que sí pudieran darle soluciones.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que fue transmitida por Sale el Sol, Julio dijo que tenía todo el derecho y la razón para exigir al personal que lo contactaran con sus superiores, debido a que no estaban informando nada de los vuelos: "El vuelo ya estaba programado a las 10:00 de la mañana. Ya nos tenían formados a todos para salir a las 10:50 de la mañana, pero el primer vuelo de las 6:00 de la mañana empezó a presionar a la aerolínea".

Ante esto, Julio declaró que al ser el famoso del lugar, evidentemente lo grabaron solo a él pero que había más personas del mugar que ya habían reclamado, pero que no atendieron, por lo que él decidió unirse para apoyar al colectivo y poner en su lugar a aquellos que los estuvieron ignorando: "Yo soy el famoso obviamente y a ellos nadie los grabó y nada. Nunca se paró la Guardia Nacional, nunca se paró ningún gerente de la aerolínea, nadie".

Julio Preciado perdió la paciencia en el aeropuerto de Tijuana y terminó lanzando manotazos contra el personal de Volaris ??uD83DuDE33



¿Tenía razón en enojarse por el retraso o se le fue la mano?#JulioPreciado #Volaris #Tijuana #Mazatlán #JavierCeriani pic.twitter.com/8dOCoxlz3Z — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) November 11, 2025

"Yo me acerqué y les dije que qué onda, que nos explicaran a qué horas vamos a salir. La verdad teníamos desde las cinco de la mañana esperando un vuelo y que no teníamos horario de vuelo".

"Fui el último pasajero que subieron, cuando subo al avión todo el mundo me aplaudió. Hablaba por todos los pasajeros".

"Fue un 4BUS0" ¡Julio Preciado ACLARA porqué EXPLOTÓ contra la aerolínea! ¿Qué OPINAS de su reacción? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/z1vqrSek4r — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) November 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui