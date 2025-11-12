Junior H se presenta ante la Fiscalía de Jalisco tras acusaciones de cometer apología del delito tras cantar 'El Azul'

Ciudad de México.- Antonio Herrera, conocido como Junior H, cantante de corridos tumbados, acudió la tarde de este martes 11 de noviembre a la Fiscalía del Estado de Jalisco para rendir declaración en torno a una carpeta de investigación abierta en su contra por presunta apología del delito.

La comparecencia fue convocada por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, luego de su presentación en el Palenque de las Fiestas de Octubre en Zapopan el pasado 28 de octubre, donde interpretó el tema 'El Azul'. La polémica gira en torno a dicha canción, que hace referencia a un personaje vinculado al crimen organizado. Las autoridades estatales consideran que este tipo de contenido podría incurrir en apología del delito, una figura legal contemplada en el Código Penal de Jalisco.

Según un comunicado oficial, el artículo 142 establece que "se impondrán de uno a seis meses de prisión al que provoque públicamente a cometer algún delito o haga apología de este o de algún vicio, si el delito no se ejecutare; si se ejecuta, se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido".

Durante su comparecencia, Junior H se presentó de manera voluntaria ante el Ministerio Público. Aunque no se han revelado detalles sobre su declaración, la Fiscalía informó que la carpeta de investigación continuará integrándose y que, una vez que se cuente con los elementos suficientes, podría ser judicializada.

El caso ha generado controversia en redes sociales y medios de comunicación, especialmente por la postura firme que ha adoptado el gobierno municipal de Zapopan. El alcalde Juan José Frangie anunció que Junior H está vetado de presentarse en cualquier evento público dentro del municipio durante su administración, como medida preventiva ante el tipo de contenido que promueve.

Además, la presentación programada para el próximo 16 de noviembre en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara está en riesgo de cancelación, lo que podría afectar la agenda del artista y generar repercusiones económicas para los organizadores. Este tipo de sanciones se enmarcan en una estrategia estatal para limitar la difusión de música que glorifique la violencia o el narcotráfico.

Junior H, uno de los exponentes más populares del movimiento de corridos tumbados, se suma así a una lista creciente de artistas que han enfrentado cuestionamientos legales por el contenido de sus canciones. Aunque el género ha ganado fuerza entre las nuevas generaciones, también ha sido objeto de críticas por su vínculo con narrativas del crimen organizado.

El desenlace de esta investigación podría sentar un precedente importante en la relación entre la música popular y la legislación penal en México. Mientras tanto, Junior H continúa en el centro del debate sobre los límites de la expresión artística y la responsabilidad social de los intérpretes en contextos públicos.

