Kunno acusa a Aarón Mercury tiene "amistades peligrosas" y Silvana 'La Marciana' lo hunde: "Lamebotas"

Ciudad de México.- De nueva cuenta, el influencer mexicano, Kunno, está en el centro del escándalo, debido a presumido influencias en el Gobierno, y que acusó a Aarón Mercury de no ser una buena persona del todo, ya que según él, tiene "amistades peligrosas", por lo que prefiere tenerlo lejos de su vida. Ante esto, la creadora de contenido, Silvana 'La Marciana', defendió a Mercury y hundió al actor, pues afirma que él tiene peores amistades.

Mediante uno de sus lives en TikTok, Kunno fue cuestionado por su mala relación con Aarón y como lo maneja si se ven a diario en Las Estrellas Bailan e Hoy, a lo que este declaró que no pensaba hablar de "ese personaje", ya que sabía que tiene amistades muy "peligrosas" y de "dudosa procedencia", por lo que simplemente lo ignora, ya que considera que no vale la pena meterse en problemas y cada quién por su lado.

Ante esto, el influencer declaró que él es una persona que cuida mucho con quién se relaciona, por lo que aseguró que tiene amigos en el gobierno y que son "gente que se respeta", por lo que estaba bien con sus amistades y con la clase de gente que lo rodeaba, sin preocuparse por externos, como lo es en este caso Aarón. Como era de esperarse, estas declaraciones lo han llevado a ser muy criticado.

Kunno (@papikunno) acusa que Aaron Mercury (@ArnMercurio) tiene "amistades peligrosas"



Y presume tener amigos en el gobierno y "gente que se respeta".#LasEstrellasBailanEnHoy pic.twitter.com/9lQbK47PYG — Cultura Pop (@RCulturaPop) November 9, 2025

"El Kunno se le olvidaron los que trae colgados, para decir yo tengo amigos en el gobierno y son muy respetados y yo no me meto con gente peligrosa o sacamos nombres mi niño", dijo.

"Es que los lame botas les da tantita emoción y se van como a otro mundo, porque yo no entiendo como estas viendo la tempestad que se esta viviendo en México país donde vives wey (....), y atreverte a decir que otra persona tiene amistades cuando tus amistades y todo mundo de los influencers se junta con gente peligrosa, que pocos mi niño", comentó.

"En el mundo del TikTok se sabe que tu andas como perrito en taquería viendo quien cae, en su momento también anduviste con la honkonera así que tu digas muy respetada, peligrosilla también mi niño", mencionó

