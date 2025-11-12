A punto de morir: Tras 19 años vetada de Televisa, actriz hace escalofriante confesión y estremece a fans

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de Televisa, quien estuvo 19 años vetada de la empresa debido a problemas con un personaje, reapareció ante la prensa e hizo una escalofriante confesión que asustó a sus seguidores. Resulta que la famosa intérprete confesó que semanas atrás estuvo a punto de perder la vida, razón por la cual ha decidido abandonar su carrera artística, para disfrutar de su vida personal.

Se trata de María Antonieta de las Nieves, la entrañable actriz que dio vida a 'La Chilindrina' en el programa El Chavo del 8. La famosa, que ahora tiene 73 años, formó parte del exitoso universo de Chespirito, donde se mantuvo al aire desde 1971 hasta que fue sacado del aire por problemas con los derechos de autor. Durante casi dos décadas, De las Nieves estuvo en un pleito legal por temas de regalías.

Recientemente, la guapa artista regresó al centro de la atención debido a que habló del momento más difícil de su vida: Estuvo al borde de la muerte tras sufrir una crisis de salud mientras se encontraba en Perú, donde tuvo que ser hospitalizada de emergencia. "Hace un mes y pico no contaban ya conmigo. Estuve muy, muy grave, pero afortunadamente me repuse muy rápido", reveló la actriz, quien explicó que su cuadro médico se debió a una fuerte baja de potasio y otros desbalances que la dejaron debilitada.

Por fortuna, María Antonieta ya superó ese mal momento: "Estuve internada en Perú, me trajeron a México y estuve internada también aquí. Ya estoy sin enfermeras, sin fisioterapias, sin nada. Ya estoy perfecta", aseguró con una sonrisa a la prensa. Tras superar sus problemas, la intérprete mexicano habló con una tranquilidad que conmovió a sus seguidores, al afirmar que no le teme a la muerte.

No, porque sé que me está esperando allá mi viejo. Yo voy a estar muy feliz con él", dijo con dulzura al recordar a su fallecido esposo, Gabriel Fernández, quien fuera su compañero de vida durante más de 45 años.

Y debido a que ya atravesó una situación muy delicada, la mexicana admitió ya tiene todo preparado para cuando llegue su momento de partir. "Ah, yo siempre he tenido todo en orden en casa. Y no me asusta, ¿eh?", expresó. Por otra parte, la actriz también reaccionó al gesto de Florinda Meza, quien recientemente elogió su trabajo actoral, detalle que muchos interpretaron como un posible acercamiento entre ambas.

Ah, eso no supe. Ella también es muy buena actriz, así que gracias a Florinda. Mira, si algún día me la encuentro, con seguridad que la voy a saludar muy bien, y ella me va a saludar muy bien. Nosotros realmente nunca tuvimos que limar asperezas. No era el asunto mío", aclaró.

Sobre la posibilidad de un reencuentro, María Antonieta fue clara y conciliadora: "Si ella tiene ganas, me imagino que averiguará mi teléfono o dónde vivo y lo hará. Pero tanto de que yo la llame, no, yo la dejo en paz y que esté muy bien y que esté muy tranquila". Finalmente, la artista confirmó que su famoso personaje de 'La Chilindrina' ya se encontraba en una caja de recuerdos, marcando oficialmente su retiro de los escenarios, aunque no descarta hacer algunas apariciones especiales.

Déjame decirte, de La Chilindrina lo mejor puedo hacer un meet and greet o algo así", adelantó con nostalgia.

María Antonieta y Florinda Meza nunca tuvieron una buena relación

Fuente: Tribuna del Yaqui