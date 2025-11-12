¿Quién gana HOY la Batalla Colosal en 'Exatlón México'? Ella ganaría Medalla Femenil este 12 de noviembre

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas van a seguir poniéndose muy tensas y habrá más peleas entre los mismos rojos y entre los varones, y según los spoilers de este miércoles 12 de noviembre del 2025, se ha dicho qué equipo podría ser el ganador de la Batalla Colosal, y también la atleta que va a alzarse en tiempo ante sus compañeras y colgarse la Medalla Femenil.

En los adelantos que día a día comparten en páginas de spoilers, como el del canal de YouTube de Proyecto TV, se dice que los azules no van a pasar un buen momento en el reality deportivo de TV Azteca, pues aseguran que ante la doble derrota que han tenido en los últimos días, en especial en las eliminaciones, las tensiones seguirían elevarse entre Benjamín y Alejandro, además de que Mati Álvarez, seguiría muy frustrada por la manera en que su equipo le exige, pero no la apoyan.

Aunque no se sabe en concreto quién se colgará la Medalla Femenil, la cual es la sexta para las mujeres que se pone en juego, pese a que esta semana es de eliminación varonil, y le da una vida extra a quien la porte en los Duelos de Eliminación, se ha dicho que por estadísticas es muy probable que una vez más sea para las atletas más experimentadas, como una Mati Álvarez o Evelyn Guijarro, pero afirman que es más seguro que se quede del lado rojo.

El peso de ser la "multicampeona" ya le está cobrando factura a Mati . La Roja se siente presionada por algunos de sus compañeros al tener que pasar a salvar las batallas, aunque ella no se sienta confiada.



Exatlón México por Azteca UNO.

Lunes a viernes 7:00 PM. Domingo 6:00… pic.twitter.com/7mfbbKt943 — Exatlón México (@ExatlonMx) November 12, 2025

Con respecto a la Batalla Colosal, se ha dicho que el premio va a ser muy grande, ya que se habla de que será una salida de los límites de la Villa 360 y las Barracas, o sea que conocerán parte de la República Dominicana, y que al parecer, el color del equipo que lo ganaría, sería nuevamente de los rojos, pues los azules ya no estarían tan sólidos como al inicio ante tantas salidas que han tenido a lo largo de la temporada.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podría pasar que los azules se repongan y tengan esta importante victoria tras perder La Ventaja, y ya tener a un hombre en peligro de eliminación.

