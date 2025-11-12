Tras 100 días en coma por extraña bacteria, actor de Televisa sufre dolorosa muerte: "Te voy a extrañar"

Ciudad de México.- Después de haber librado la muerte, por lo que se dice fue un milagro en Dubái, tras 100 días en coma luchando para recuperarse a causa de una extraña bacteria, ahora, el actor de Televisa de origen mexicano, Manuel Masalva, acaba de emplear sus redes sociales para confesar que sufrió la dolorosa muerte de uno de sus seres más amados, su abuela.

Como se recordará, por más de tres meses, la salud de Masalva, que es reconocido por haber actuado en Narcos: México, generó gran preocupación, pues estaba en coma y luchando por su vida en un hospital de Dubái, por contraer la bacteria Burkholderia, que es resistente a ciertos antibióticos. A lo largo de esta travesía se dijo que quedó paralizado, después que supuestamente podría perder una pierna, sin embargo, por fortuna, al final logró despertar y salir adelante con todas sus extremidades.

Pero, pese a que despertó sin secuelas graves, como una amputación o parálisis permanente, su camino para recuperarse al 100 por ciento no fue más sencillo, dado a que tuvo que tomar fisioterapia para recuperar la movilidad de sus extremidades y recuperar la fuerza en los músculos, que perdió por estar encamado sin ningún tipo de movimiento a lo largo de 100 días. Hasta el momento no ha hablado más sobre su rehabilitación.

Mexican actor Manuel Masalva is in critical condition after being placed in a medically induced coma while battling bacterial infection. pic.twitter.com/X9m7rba53M — E! News (@enews) April 7, 2025

Mediante su cuenta de Instagram, Manuel en sus historias compartió una fotografía en la que aparece sonriendo hacía la cámara mientras que está abrazando a su abuela, quién está sentada en una mecedora, junto a un conmovedor mensaje en el que demuestra su profundo dolor por esta partida: "Adiós abuela. Dios bendiga tu partida. Gracias por aguantarme a verte una vez más. Te voy a extrañar".

Junto a esta fotografía, el actor publicó otra imagen en la que su abuela aparece sola, mientras de fondo suena una melodía de tintes melancólicos que acentuó el tono de despedida. Cabe mencionar que con respecto a las causas del deceso de su abuela, no ha mencionado nada respecto, por lo que siguen sin conocerse.

Manuel anuncia muerte de su abuela. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui