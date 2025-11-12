Tras 60 años en Televisa e infarto, actriz de novelas queda desempleada y lanza súplica a productores

Ciudad de México.- Después de 60 años de carrera como actriz de Televisa, presentadora y comediante, la famosa artista, Lucila Mariscal, recientemente brindó una entrevista, en la que declaró que actualmente se encuentra desempleada, por lo que acaba de lanzar una súplica a los productores de la empresa para que le den trabajo.

En la década de los 60's, siendo apenas una joven mujer lista para ganarse el mundo del espectáculo, Lucila comenzó su carrera de la mano de la empresa San Ángel, formando parte de programas como Los Polivoces, La carabina de Ambrosio, Mujer, casos de la vida real, Qué madre tan padre y Central de Abastos, además de las melodramas como Valentina, Vivo por Elena y muchas otras. Pero, sin duda, su mayor éxito vino 10 años después de su debut con su personaje 'Lencha', con la que ha arrancado más de un millón de carcajadas en sus 50 años de existencia.

Pero ahora, con 83 años de edad, Lucila se ha enfrentado al desempleo, por lo que en una entrevista con TV Notas, declaró que no desea retirarse, sino vivir lo suficiente y estar sana para seguir actuando en obras de teatros o en melodramas, porque ella desea morir trabajando en lo que ama, que en una cama: "No es una mentalidad, sino un deseo, porque de morirse en una pinc... cama a morirse divirtiendo al ser humano, yo prefiero eso".

Lucila Mariscal. Internet

De la misma manera, señaló que para mantener activa y también buscar un ingreso más fijo, es que se encuentra escribiendo un libro sobre su vida, en el que promete que va a revelar muchos secretos de su vida, y también contará detalles que nadie más sabe: "Ahorita estoy escribiendo el libro de mi vida, pero ahí vamos echándole ganas. Pídanle a Dios que así sea, que sigamos aquí por mucho rato, porque uno no puede decidir por su vida. Yo no he pensado en el retiro; al contrario, quiero seguir trabajando".

Ante esto, declaró que los productores ya tienen rato que no la contratan, por lo que señaló que desea seguir trabajando, que la contraten para más episodios de La Rosa de Guadalupe y también en novelas, como la abuela, afirmando que no le molestaría ser la nueva Sara García: "Ya tiene rato. Solo hice algunos programas de Como dice el dicho. Ya no me han llamado. Me encantaría grabar muchos capítulos de La rosa de Guadalupe y que me agarraran como la abuelita de la televisión nacional, así como Sara García lo fue en el cine".

No sé por qué se están atontando, con todo respeto. Saben la calidad de actriz que soy y no sé qué están esperando a llamarme para sus proyectos. Ahí les dejo esto a su criterio y ver qué opinan", mandó a decir a los productores.

Lucila tras cirugía. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui