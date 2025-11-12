Tuvo cáncer de colón: Christian Nodal recibiría triste noticia sobre padecimiento de su madre

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Christian Nodal estaría pasando por un momento complicado personalmente, debido a que recientemente se ha dicho que habría recibido una triste noticia con respecto al estado de salud de su madre, la señora Cristy Nodal, quien en el pasado padeció de cáncer de colón, del cual se alivió de una manera milagrosa, según sus familiares que esperaban lo peor.

En medio de su escándalo por su matrimonio con Ángela Aguilar, que está a punto de concretarse también por la iglesia, según la joven cantante, de su demanda con Universal Music, en el que lo acusan de fraude a la disquera, y por supuesto, el escándalo con Cazzu, ahora, se dice que el cantante de origen sonorense estaría enfrentando preocupaciones con el estado de salud de su madre y sería en relación a su cáncer.

Recientemente, a través de sus redes sociales, la periodista Adri Toval, declaró que pese a que Cristy celebraría su cumpleaños el 5 de noviembre, al final tuvo que cancelar su festejo debido a que su estado comenzó a deteriorarse de la nada, despertando la preocupación en su círculo cercano: "Cristy tenía planeado celebrar su cumpleaños en Guadalajara, aparentemente con la presencia de su hijo, Christian, y su nuera, Ángela, además de otros invitados cercanos. Sin embargo, la fiesta tuvo que cancelarse a última hora, debido a que la salud de la señora se complicó".

Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron captados festejando el cumpleaños de la mamá del cantante, Cristy Nodal uD83CuDF88uD83EuDD73 pic.twitter.com/GG39e5qEAY — ActitudFem (@Soy_Actitud) November 6, 2024

La periodista no quiso dar detalles de esta situación, afirmando que no daría más información sobre esta situación, declarando que por respeto a la familia ella prefería mantener en secreto lo sabía de esta situación y solo dejó claro que sería algo muy delicado y preocupante: "Por respeto a la familia, no daré más detalles, pero se sabe que la situación es delicada y que todos sus seres queridos están pendientes y acompañándola en este momento difícil".

Como se sabe, en el año del 2022, Cristy fue diagnosticada con cáncer de colon, del cual recibió tratamiento, pero, cuando sería operada para extirpar el tumor, este solamente desapareció, siendo considerado como un verdadero médico. Pero, por desgracia, en septiembre de 2024, la madre del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos fue hospitalizada, aunque en ese momento no se revelaron los motivos exactos, se creyó que fue por este padecimiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui