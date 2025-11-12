VIDEO: Seguridad saca a fan de Cazzu de concierto de Ángela Aguilar: "Iba a hacer algo terrible"

Texas, Estados Unidos.- Una vez más la polémica cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, se encuentra en medio del escándalo, ya que se reportó que su seguridad sacó a fan de Cazzu de su concierto que dio en Texas el pasado fin de semana, debido a que supuestamente la consideraban un riesgo directo para la joven, pues hubo quien dijo que "iba a hacer algo terrible" y avisó a los guardias del recinto en el que se presentó.

El pasado fin de semana, Ángela comenzó con su gira musical en solitario, Adelante Corazón Tour, y como era de esperarse, está dando de que hablar, pero no por su talento, sino para criticar cada uno de los detalles del show, como vestuario, baile y que presuntamente no habría llenado un "lugar muy pequeño" como el lugar en el que se presentó. Ante esto, la hija de Pepe Aguilar ha hecho oídos sordos y sigue compartiendo momentos con fans.

Pero ahora, su concierto del fin de semana, ha vuelto a acaparar la atención de los medios, debido a que en el programa Siéntense Quién Pueda, compartieron que una de las proclamadas fans de la intérprete de La Cueva estuvo presente, para aparentemente grabar el lugar y humillar a la mexicana, compartiendo planos en los que se ven vacíos los asientos y se burla de esta situación, además de que insulta a Ángela en varias ocasiones.

Chismecito de Ángela Aguilar, la pelona más odiada, debo reconocer que a mi me gusta la canción de que Agonía pero la conocí por Yuridia; la Ángela más bien está desangelada, cero carisma y si me dio un poquito de lástima ver como tiró su carrera a la basura por andar ahuevo con… pic.twitter.com/xmL6BJDfjA — SUGARITA MAGNETICA uD83DuDC9B? (@CarneDeAzucar) November 7, 2025

Ante esto, según lo relatado, una de las fieles fans de la intérprete de Gotitas Saladas, vio las historias de esta mujer y al escuchar las burlas, humillaciones e insultos hacía la esposa de Christian Nodal, decidió ir con las autoridades del lugar a alertarlos de que tendría intenciones malvadas, por lo que los elementos decidieron no poner en riesgo a la artista y de inmediato localizaron a la otra mujer, sacándola sin miramientos.

La fan de la intérprete de Abrázame, al ser cuestionada que fue lo que la motivo a exponer a la mencionada mujer, señaló que ella al ver a la fan de Cazzu hablar de esa manera de Ángela, supo que tenía que alertar a la seguridad, ya que estaba segura que "iba a hacer algo terrible" si se quedaba, como tratar de lastimar a la joven mexicana. Hasta el momento, Ángela no se ha pronunciado al respecto.

“Cuando lo haces con el corazón libre entiendes que no se trata de cuantos te ven, sino de quiénes realmente te escuchan” ?? pic.twitter.com/kqcUE8yBjL — Ángela Aguilar VIP’s uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@angelitaas_vip) November 12, 2025

