VIDEO: Seguridad saca a fan de Cazzu de concierto de Ángela Aguilar: "Iba a hacer algo terrible"

Texas, Estados Unidos.- Una vez más la polémica cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, se encuentra en medio del escándalo, ya que se reportó que su seguridad sacó a fan de Cazzu de su concierto que dio en Texas el pasado fin de semana, debido a que supuestamente la consideraban un riesgo directo para la joven, pues hubo quien dijo que "iba a hacer algo terrible" y avisó a los guardias del recinto en el que se presentó.
El pasado fin de semana, Ángela comenzó con su gira musical en solitario, Adelante Corazón Tour, y como era de esperarse, está dando de que hablar, pero no por su talento, sino para criticar cada uno de los detalles del show, como vestuario, baile y que presuntamente no habría llenado un "lugar muy pequeño" como el lugar en el que se presentó. Ante esto, la hija de Pepe Aguilar ha hecho oídos sordos y sigue compartiendo momentos con fans.
Pero ahora, su concierto del fin de semana, ha vuelto a acaparar la atención de los medios, debido a que en el programa Siéntense Quién Pueda, compartieron que una de las proclamadas fans de la intérprete de La Cueva estuvo presente, para aparentemente grabar el lugar y humillar a la mexicana, compartiendo planos en los que se ven vacíos los asientos y se burla de esta situación, además de que insulta a Ángela en varias ocasiones.
Ante esto, según lo relatado, una de las fieles fans de la intérprete de Gotitas Saladas, vio las historias de esta mujer y al escuchar las burlas, humillaciones e insultos hacía la esposa de Christian Nodal, decidió ir con las autoridades del lugar a alertarlos de que tendría intenciones malvadas, por lo que los elementos decidieron no poner en riesgo a la artista y de inmediato localizaron a la otra mujer, sacándola sin miramientos.
La fan de la intérprete de Abrázame, al ser cuestionada que fue lo que la motivo a exponer a la mencionada mujer, señaló que ella al ver a la fan de Cazzu hablar de esa manera de Ángela, supo que tenía que alertar a la seguridad, ya que estaba segura que "iba a hacer algo terrible" si se quedaba, como tratar de lastimar a la joven mexicana. Hasta el momento, Ángela no se ha pronunciado al respecto.
Haz click aquí para ver el video completo.
Fuente: Tribuna del Yaqui