¿Atacaron a Alfredo Olivas?, fan acosa a Ariana Grande en Singapur y más en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Atacan a Ariana Grande en premiere de Wicked: For Good

Durante la premiere de Wicked: For Good en Singapur, la famosa actriz Ariana Grande vivió un momento incómodo luego de que un fan se le fuera encima. Llamó mucho la atención que su compañera de reparto, Cynthia Erivo, la protegió de inmediato del acoso del sujeto.

Maribel Guardia confirma alejamiento de su nieto

La actriz Maribel Guardia reconoció que tiene meses sin ver a su nieto, José Julián, por cómo se encuentra la situación legal con su exnuera Imelda Garza Tuñón, además señaló que no cree poder reencontrarse con el menor pronto.

¿Qué le pasó a Alfredo Olivas?

La noche del miércoles, a través de las redes sociales, circuló la supuesta noticia de un ataque al cantante de regional mexicano, Alfredo Olivas, en una carretera de Tamaulipas, sin embargo, la Vocería de Seguridad Pública confirmó que dicha versión es falsa. Además, el mismo obregonense publicó una foto para mostrar que se encontraba sano y salvo.

