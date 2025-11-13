Cibad Hernández responde contundente a acusaciones de relación con Alicia Villarreal por conveniencia

Ciudad de México.- El reconocido creador de contenido, Cibad Hernández, recientemente tuvo una entrevista, en la que decidió romper el silencio y dar una contundente respuesta a todos los señalamientos en el que se le acusa de usar a la famosa cantante de banda mexicana, Alicia Villarreal, para supuestamente ganar fama y solamente haber tenido una relación por conveniencia económicamente.

Durante su reciente visita al programa Sale el Sol, Cibad primeramente declaró que conoció a Alicia trabajando, destacando que fue uno de sus videos, el que dio pie a que tuvieran un encuentro y de ahí, se diera ese chispazo con el que ahora viven una mágica relación: "La conozco gracias a mi contenido, a lo que hago, el acercamiento fue porque alguien le recomienda un video mío, ella le da repost en sus redes sociales y me doy cuenta".

Cibad afirma que la intérprete de temas como Ay Papacito, es alguien de la que está profundamente enamorado y ahora, la tiene tatuada en el alma, incluso bromea al ser sealado de que no tiene espacio para tatuarse algo referente a la cantante, él solamente declaró que sí hay y que incluso ya tiene uno: "Sí muchísimo. Todavía hay espacio, en el corazón, en el alma la tengo tatuada, y aquí tengo tatuada su letra, esta es su letra".

De la misma manera, Ana María Alvarado le cuestionó sobre los señalamientos en que dicen que solo está con Alicia por su dinero, a lo que él lo negó, dejando en claro que tiene millones de seguidores, y fue básicamente ella la que lo buscó a él, pero para hacer una colaboración musical: "Lo que pasó aquí, es que yo ya hacía videos, ya hacía conferencias, tengo más de 7.5 millones de seguidores, pero yo soy en el área digital y ella de los medios contemporáneos y gracias a que nos conocimos se unen estos dos mundos, entonces eso crea confusión que dicen que 'ay se está colgando'".

Finalmente, dejó en claro que así como Alicia es una mujer de mucho éxito en su ámbito, dejó en claro que él en el suyo es igual de importante y por eso es que ahora puede decir que cada quién tiene su público leal y ahora estaban en una combinación de talento importante: "No, afortunadamente, no, no, soy un hombre proveedor, un hombre que trabaja, que se encontró una mujer que es maravillosa, que es trabajadora, exitosa".

Fuente: Tribuna del Yaqui