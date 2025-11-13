Doctor despotrica contra Wendy Guevara y Nicola Porcella; los amenaza con demandarlos por difamación

Ciudad de México.- El reconocido doctor Benavides, de origen regiomontano, acaba de emplear sus redes sociales para mostrar su indignación y arremeter en contra de la querida influencer y presentadora mexicana, Wendy Guevara, y el galán de Televisa peruano, Nicolas Porcella, asegurando que le deben una disculpa de inmediato por mentir sobre él, por lo que amenazó con demandarlos si no correrían sus recientes declaraciones sobre él.

Al hablar sobre temas de salud, los exparticipantes de La Casa de los Famosos México, durante el más reciente episodio de su podcast, Wendy comenzó a burlarse de Porcella y aseguró que el doctor "quería algo más" con Nicola y Agustín Fernández, por lo que le señaló que sí él o Agustín se aprovecharían para trabajos dentales gratis: "Vas a ir de perro con el doctor de Monterrey, el que quiere contigo y con Agustín. Ese se los quiere echar... y a ti también te dio tu dinerito, se me hace muy raro perro".

Ante estas declaraciones, a través de su cuenta de TikTok, el doctor Benavides decidió despotricar en contra de la actriz de Un Amor Viejo En París, y asegurar que lo estaba difamando, que él jamás ha tenido un interés de otro tipo que no fuera comercial, asegurando que solo esperaba un poco de publicidad para su negocio e ir creciendo, pero no algo fuera de eso: "Mi intención siempre fue comercial, jamás personal".

uD83EuDD29uD83DuDC51 Wendy Guevara paraliza el aeropuerto: todos querían una selfie con ella uD83DuDE0DuD83DuDCF7#ebninforma #ernestobuitronnews #wendyguevara pic.twitter.com/IrmEzM0ELN — ERNESTO BUITRON NEWS ? (@ERNESTOBUITRON) October 31, 2025

Ante esta situación, el doctor declaró que le mandaran a decir tanto a Guevara como al exparticipante de Guerreros 2020 que si no retiran lo dicho y le ofrecen una disculpa de manera pública, él va a tomar acciones legales en su contra, porque es difamación lo que hicieron y afectan su imagen: "Si alguien es amigo o conocido de Nicola Porcella y le contesta los DM o WhatsApp, díganle que le doy un plazo de tres o cuatro horas para que me ofrezca una disculpa por los comentarios que hizo hacia mi persona. Si no lo hace, bueno, ya vendrá la mía, no pasa de hoy".

Cabe mencionar que hasta el momento, el actor de El Amor No Tiene Receta y la creadora de contenido, no se han pronunciado a esta situación, pero se espera que pronto den algún informe o que salgan a ofrecerle una disculpa al doctor para prevenir problemas legales.

Fuente: Tribuna del Yaqui