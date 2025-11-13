Eleazar Gómez estalla en contra de Alberto del Río y lo amenaza tras nominación en 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas, Eleazar Gómez, recientemente ya no pudo contener más su ira y estalló en contra del polémico luchador profesional, Alberto del Río, después de que resultara una vez más en riesgo de eliminación tras las nominaciones en La Granja VIP. Mientras que se estaban dando con todo, entre señalamientos e insultos, el histrión lanzó contundente amenaza.

El problema comenzó desde antes de la comida, cuando el exluchador de la WWE, se sentó a su lado y le preguntó como se encontraba, este le respondió molesto que él siempre estaba bien que esa energía que tienen en su contra la siente desde el primer momento en que entró, por lo que señaló que "siempre estoy bien", y sigue firme en lo que hace, en su estrategia y en llegar a la final para ganar.

Pero eso no fue todo, pues cuando 'El Patrón' le cuestionó de que hablaba Gómez le dijo que si lo que quería era provocar no lo va a lograr, a lo que Alberto ya algo molesto le aseguró que si quisiera ponerlo molesto o sacarlo de sus casillas le sería fácil, ya que en un plan para joderlo no lo aguantaría, por lo que comenzaron recordar cosas que se dijeron la primera semana, como que Eleazar dijo que era cuarto Dan y no le tenía miedo, y Eleazar respondió que no le teme a nadie.

Después de dicho enfrentamiento, una vez más, durante la comida estalló Gómez y comenzó a reclamarle a Kim Shantal, que siempre que hablaba de él lo arremedaba y que estaban siendo muy groseros con él, por lo que la influencer le dijo que ella no hacía nada que él no hiciera tampoco, a lo que Alberto intervino y le pidió perdón por lo que sea que Eleazar se haya sentido mal y no lo volvía a hacer.

Pero aún molesto, Eleazar comenzó a decir que 'El Patrón' le estaba faltando el respeto a todos los que estaban en la mesa, por lo que el luchador solamente recalcó que debería de dejar los dramas y que se integre con todos, que los presentes ahí habían hablado muy bien y comido en son de paz, menos él que seguía haciendo reclamos que eran innecesarios e inventados, porque no le hizo nada.

Pero esa no fue la última ocasión, ya que después de las nominaciones una vez más se hicieron de palabras, y mientras que Gómez le asegura a Alberto que solo busca hacerlo quedar mal y que es un cirquero, Alberto le respondió que le tenía miedo y que él había sido el que lo buscó metiéndose en una conversación ajena, y cuando le dijo que él jamás le hacía eso, Eleazar lo amenazó afirmando que "Ni se te ocurra hacerlo", dejando en claro que le iría mal si se atrevía.

