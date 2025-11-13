Horóscopos HOY Mhoni Vidente JUEVES 13 de noviembre: ¿Cuáles son las predicciones para tu signo?

Ciudad de México.- Este jueves 13 de noviembre de 2025, Mhoni Vidente, la tarotista más famosa de México y América Latina, asegura que las energías estarán en constante movimiento. Según los horóscopos de hoy, el tránsito de la Luna traerá revelaciones, decisiones importantes y encuentros que podrían cambiar el rumbo de tu semana. Algunos signos deberán cerrar ciclos emocionales, mientras otros podrían recibir noticias laborales o económicas muy positivas. Lee con atención los horóscopos de Mhoni Vidente y descubre tu fortuna.

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY jueves 13 de noviembre de 2025: Predicciones de amor, dinero y más

Aries

Tu liderazgo resalta, pero evita imponer tu punto de vista. Un proyecto en el trabajo podría colocarte bajo los reflectores. Cuida tu salud estomacal y procura descansar.

Tauro

Mhoni Vidente advierte que te enfrentas a una decisión financiera importante; si escuchas tu intuición, ganarás más de lo que imaginas. En el amor, alguien de tu pasado intenta volver, pero ya no eres la misma persona.

Géminis

Una conversación inesperada podría abrirte puertas laborales. Tu mente estará más clara que nunca, así que aprovecha para resolver asuntos que habías pospuesto.

Cáncer

Día ideal para sanar relaciones con amigas que dejaste de ver, dice el horóscopo de hoy. Un gesto de perdón podría liberarte de un peso emocional que cargabas desde hace tiempo. Evita gastar en cosas innecesarias.

Leo

Tu carisma atrae nuevas oportunidades. Si estás en una relación, habrá un diálogo sincero que fortalecerá los lazos. En el trabajo, un cambio de rol podría beneficiarte.

Virgo

Te sentirás más sensible de lo habitual, pero eso te ayudará a conectar con personas que realmente te valoran. Un asunto legal o administrativo se resolverá a tu favor este jueves 13 de noviembre.

Libra

Tu equilibrio será clave para enfrentar un pequeño conflicto en tu entorno laboral. Mhoni Vidente aconseja mantener la calma, pues podrías obtener un ascenso pronto.

Escorpio

Las emociones estarán a flor de piel. No tomes decisiones impulsivas en temas de pareja o dinero. Si esperas un pago o contrato, este jueves podría llegar una buena noticia.

Sagitario

Tu espíritu aventurero te impulsa a buscar nuevos horizontes. Una propuesta de viaje o mudanza se asoma. Cuida tu dieta y manténte enfocado en tus metas personales.

Capricornio

El universo te pide paciencia: estás muy cerca de lograr ese objetivo que tanto te ha costado. En el amor, alguien demostrará su lealtad con hechos, no palabras.

Acuario

Jueves 13 de noviembre: día de introspección. Podrías recibir un mensaje que te haga replantearte tus prioridades. No temas cambiar de rumbo, será para bien.

Piscis

Tu energía creativa estará en su punto más alto. Es momento de mostrar tu talento y confiar en lo que haces. En el amor, una conexión especial podría volverse más seria.

Fuente: Tribuna del Yaqui