¿Majo Aguilar es adicta? Emiliano Aguilar impacta al hablar de la crisis de su prima por 'sobredosis'

Ciudad de México.- El reconocido cantante de rap, Emiliano Aguilar, recientemente brindó una entrevista en la que dejó completamente impactados al haber tocado el delicado tema sobre los rumores de una crisis de sobredosis de su primera, la cantante de regional mexicana, Majo Aguilar, revelando la verdad de todas estas especulaciones, ¿acaso es verdad que la joven es adicta a las drogas?

Hace una semana, el reconocido periodista, Gabriel Cuevas, aseguró que el motivo por que la sobrina de Pepe Aguilar está aparentemente peleada con todos, es por el hecho de que la familia Aguilar descubrió que durante su romance con Gil Cerezo tuvo problemas de adicciones, incluso asegura que sufrió de sobredosis: "La razón por la que Pepe no empatizaba tanto era porque cuando Majo tuvo la relación con Gil Cerezo, en uno de los tantos momentos de fiesta, estaba en un restaurante bar muy exclusivo y tuvieron que llamar a una ambulancia porque se desvaneció de algo que había consumido".

"Salió en una ambulancia por un motivo de sobredosis, pero es admirable porque ha salido adelante, a partir de ahí se atendió porque tuvo un problema con esas sustancias blancas".

No, están mal. Yo conozco a mi prima, ella no. Ella es anti drog...

Yo te puedo decir personalmente como mi prima, no, nada que ver. Es más, me va regañar por esto. Un día estaba fumando mot.., llegué y le dije: ‘¿Quieres?’ Y ella me dijo: ‘no, no’. Ella es anti drog...

Fuente: Tribuna del Yaqui