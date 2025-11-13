Mariela Sánchez se sincera sobre su separación de Cristian Castro; lo acusa de ser adicto a las mujeres

Ciudad de México.- La polémica argentina, Mariela Sánchez, una vez más está dando de que hablar, debido a que decidió romper el silencio y se ha sincerado sobre su separación del famoso cantante y actor mexicano, Cristian Castro, asegurando que no le llora y está decidida a continuar con su vida lo más normal posible, debido a que lo acusa de ser adicto a las mujeres, y señala que mejor se quedará con lo bueno.

A una semana de que la polémica pareja retomara sus planes de boda, afirmando que ya estaban cuadrando todo para dar el gran paso, Mariela a través de un mensaje con Ana María Alvarado, confirmó que su romance y su compromiso llegaron a su final definitivo. En Sale el Sol compartió la serie de capturas de pantallas de su conversación con Mariela, en el que ella solo dice que sí terminaron, pero no responde al tema de la infidelidad.

Ahora, una vez más en el matutino de Imagen TV han compartido una entrevista en la que Mariela deja en claro que fue Cristian el que decidió esta separación, y ella le desea lo mejor, no tiene rencor y no hablará mal de él, solo aclara que no quiere especulaciones falsas y por eso cuenta la verdad: "Paso una, bueno, Cristian tomó una decisión, sí, él cuando llegamos a Cordoba, bueno, se levantó un día y me dijo que se quería ir de la casa, y bueno, se terminó y ya. No hay nada malo para decir".

¡Cristian Castro TERMINA su relación con Mariela Sánchez tras INFIDELIDAD con FAN! Además, ya fue visto con su NUEVA novia y así REACCIONÓ Mariela a la situación#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/EFnregYRkh — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) November 11, 2025

Mariela mencionó que los audios de hace un año, que hoy se retoman, fue porque ya había hecho algo igual que ahora de andar con alguien más y serle infiel, pero que ha aprendido de sus errores y entiende que sí él no desea estar a su lado y seguir con alguien más, está en su derecho: "Anteriormente ya había pasado una situación parecida y por eso la reacción de mis audios, lo respeto muchísimo, y él tiene todo el derecho de cuando termina una relación no estar solo".

Ante esto, declaró que ya para ella era el momento de definir la situación y lo que ha decidido ya es definitivo, destacando que lo dejó todo atrás por él, por gusto, y no lo culpa de nada de lo que ella eligió, y solo le desea lo mejor en esta nueva faceta de su vida y nada más: "Ya hay vario errores, tenemos mundos distintos, yo lo estuve acompañando y él estuvo bien conmigo, pero ya hay que darle un corte final, porque ya, o sea, tengo mucho que hacer".

Fuente: Tribuna del Yaqui