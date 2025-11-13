Pepe Aguilar sorprende a sus seguidores con una foto junto a Christian Nodal rumbo a los Latin Grammy 2025

Ciudad de México.- Pepe Aguilar sorprendió al compartir en Instagram una fotografía junto a su yerno, Christian Nodal, horas antes de la gala de los Latin Grammy 2025, donde ambos compiten en la categoría "Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi". La publicación generó una ola de comentarios en redes sociales y fue replicada por Ángela Aguilar, quien también difundió imágenes familiares desde Las Vegas.

El pasado 12 de noviembre por la noche, Pepe Aguilar utilizó su cuenta oficial de Instagram (@pepeaguilar_oficial) para publicar varias fotografías familiares tomadas en Las Vegas, sede de la edición número 26 de los Latin Grammy. Entre ellas destacó una imagen en la que aparece al lado de Christian Nodal, su yerno y actual esposo de Ángela Aguilar.

Difundió imágenes familiares desde Las Vegas. Créditos: Internet

La publicación se realizó en el marco de los eventos previos a la ceremonia, específicamente durante el homenaje a Rapahel como 'Persona del Año 2025'. Este galardón, otorgado por la Academia Latina de la Grabación, reconoce los más de 60 años de trayectoria del ícono español como embajador de la música latina, con un tributo que incluyó interpretaciones de clásicos como 'Mi gran noche' y 'Como yo te amo' a cargo de un elenco estelar.

La foto fue acompañada de mensajes de unidad y emojis que reflejaban la buena relación entre ambos artistas, en un contexto que proyecta una imagen familiar unificada tras recientes tensiones en la dinastía Aguilar. Ángela Aguilar, quien se encuentra en plena gira 'Libre corazón', hizo una pausa en sus presentaciones para asistir a la gala y acompañar tanto a su padre como a su esposo.

A través de su cuenta de Instagram (@angela_aguilar_), difundió fotografías en las que aparece junto a Pepe y Nodal, reforzando la imagen de una familia unida y orgullosa de sus raíces. En sus publicaciones, Ángela expresó orgullo por las nominaciones de ambos, destacando la nominación compartida en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi y mencionando el trabajo de Pablo Preciado como compositor en temas para ella y Nodal.

Los seguidores reaccionaron con entusiasmo. Algunos celebraron la cercanía entre Pepe y Nodal, destacando que la competencia en los Latin Grammy no impide la unión familiar. Otros resaltaron el papel de Ángela como puente entre dos generaciones de la música regional mexicana. Los comentarios incluyeron mensajes de apoyo como "¡Qué orgullo verlos juntos!" y "La dinastía Aguilar-Nodal está haciendo historia".

Sin embargo, no faltaron las críticas en redes, cuestionando la legitimidad de las nominaciones y alegando favoritismo hacia la familia Aguilar, aunque el apoyo al talento de ambos artistas predominó. Esta noche, Pepe Aguilar y Christian Nodal competirán en la categoría 'Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi', uno de los reconocimientos más emblemáticos de la música regional mexicana.

Christian Nodal, ganador de 6 Latin Grammy???uD83DuDD25 vamos por ese premio #7 uD83DuDE4FuD83CuDFFBuD83EuDEF0#Nodal#LatinGRAMMY pic.twitter.com/wsBS4b01fy — fridaazteca (@fridaaztec54450) November 12, 2025

Esta categoría exige que al menos el 51% del material sea original y utilice instrumentos tradicionales del género, como el mariachi. Vicente Fernández ostenta el récord con ocho galardones históricos; Pepe Aguilar suma cuatro (2006, 2007, 2012 y 2014), mientras que Nodal ha ganado tres (2019, 2022 y 2023). Los otros nominados son 'Alma de Reyna 30 Aniversario' del Mariachi Reyna de Los Ángeles.

Pepe Aguilar participa con 'Mi Suerte Es Ser Mexicano', un álbum que reafirma su trayectoria y su estilo clásico dentro del mariachi, lanzando como parte de su gira 'Jaripeo Hasta los Huesos', que celebra la herencia cultural mexicana a través de la música, arte, ecuestre y familia.

Christian Nodal, por su parte, presenta '¿Quién + Como Yo?', un proyecto de 12 canciones lanzado el 22 de mayo de 2025, que fusiona el mariachi tradicional con su estilo 'mariacheño' característico, incluyendo colaboraciones con Alfredo Olivas, Tito Double P y Netón Vega.

“AME” de mis top 5 del nuevo Album de Christian Nodal “QUIEN MAS COMO YO” pic.twitter.com/VA9Qxuq1nm — California Nodal Fan Account (@Anahi401) May 23, 2025

Ambos artistas también están confirmados para presentarse en la ceremonia, junto a un elenco que incluye a:

Gloria Estefan.

Carín León.

Los tigres del Norte.

Raphael.

Aunque Ángela Aguilar no compite en esta edición a diferencia de 2024, cuando ganó con su hermano Leonardo por 'Por el Contrario junto a Becky G, tendrá presencia en la ceremonia como parte de la familia Aguilar, reforzando la relevancia de la dinastía en la música latina y su papel como representante de una nueva generación que mezcla tradición y modernidad. Su asistencia al homenaje a Raphael y su apoyo público a las nominaciones de su padre y esposo destacan su rol como puente generacional en el regional mexicano.

Rapahel vivió ayer su gran noche en Las Vegas. Los Grammy Latinos le han nombrado Persona del Año en una gala en la que estuvo arropado por decenas de amigos y artistas.



Informa @gr_angela https://t.co/ZRHXJQ9tbc pic.twitter.com/NrJnoRUVB5 — Telediarios de TVE (@telediario_tve) November 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México