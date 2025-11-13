¿Pleito por la Villa 360 en 'Exatlón México'? Rojos y azules se agarrarían a golpes; él ganaría la medalla

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy polémicas y tensas, ya que los rojos estarían furiosos por los violentos altercados a lo largo de la semana con los azules, especialmente por el premio más importante para ellos, ya que según los spoilers de este jueves 6 de noviembre del 2025, se ha dicho qué este equipo podría ser el ganador de la Villa 360, y también de la Medalla Femenil.

En los adelantos que día a día comparten páginas de spoilers, se dice que los rojos no van a pasear un buen momento en el reality deportivo de TV Azteca, aunque en los últimos días tuvieron triunfos importantes, como ser ganadores de la Batalla Colosal, pues la realidad es que en este jueves 6 de noviembre, los escarlatas van a perder las dos recompensas que se jugarán esta noche y los azules dominaran de nueva cuenta.

Por otro lado, aunque afirma que no se sabe en concreto quién se colgará la Medalla Femenil, que es la sexta que se pone en juego del lado de las mujeres, y le da una vida extra a quien la porte en los Duelos de Eliminación, en el canal de spoilers antes mencionado, afirma que es muy probable que en esta ocasión se la queden los azules, contraria a la varonil, y que según las estadísticas sería para Evelyn Guijarro, o para una Paola Peña o Doris del Moral.

Los Azules se van a la playa



El equipo se adueño de La Batalla Colosal consiguiendo el triunfo y la jugosa recompensa. pic.twitter.com/3jVPZc5OiO — Exatlón México (@ExatlonMx) November 13, 2025

En cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes una vez más en esta semana, serán los azules, quienes comiencen con el pie derecho este fin de semana, instalándose por estos últimos cuatro días en la Villa 360, mientras que los rojos, por desgracia deberán de volver a estar confinados a las Barracas, durmiendo en el piso y teniendo que racionar la comida.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos se mantendrían en la Villa 360, completando una semana completa en las comodidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui