Regina Blandón apoya a Belinda en la batalla legal contra Lupillo Rivera: "No filtren cosas privadas"

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Regina Blandón, una vez más ha dejado en claro la gran amistad que formó con Belinda mientras que realizaron Mentiras, La Serie, por lo que en una reciente entrevista, dijo que apoya a la actriz durante su batalla legal en contra del polémico cantante de banda, Lupillo Rivera, pidiendo a todos en general que "No filtren cosas privadas" de nadie.

El denominado 'Toro del Corrido' se encuentra en el centro de la polémica y en medio de una batalla legal contra Belinda, a causa de que en su más reciente libro autobiográfico, Tragos Amargos, debido a que ella lo acusó de violencia mediática, por lo que se han interpuesto resoluciones legales, como el hecho de que debería de bajar de redes sociales las fotografías que subió de la actriz a su lado y no hablar más de ella.

En entrevista para Sale el Sol, Regina declaró que ella no ha visto nada de lo que ha publicado Lupillo, ni tampoco lo dicho en su libro, pero que ella, queriendo como quiere a Belinda es evidente que la apoya y pide que todo lo vaya bien en este proceso que está comenzando contra el hermano de Jenni Rivera: "Mira, yo quiero mucho a mi friend, entonces, que se haga todo lo mejor para ella, pero no sé, no he leído, no he visto, no sé que dijo Lupillo. No sé que está pasando".

¡#LupilloRivera afirma que nunca ha tratado de dañar a #Belinda y siempre la defenderá! uD83EuDD20



¡No te pierdas los detalles el lunes en #SaleElSol! ??uD83DuDCFA pic.twitter.com/fpq0dtt6Uc — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 24, 2025

De la misma manera, para una entrevista con Venga la Alegría, Regina declaró que ella está a favor de Belinda por completo y la apoya aún más porque sabe que la exactriz de Televisa está defendiendo su intimidad, sus creencias y sus derechos, por lo que ella desea que no se filtren más cosas privadas de ella: "Claro, 100 por ciento, la apoyo, y defenderse, defender tu integridad y lo que piensas, de lo que tu crees, yo siempre he sido partidaria de que filtren cosas de mis personas amadas".

Finalmente, al hablar sobre el momento en el que cantó junto a Amanda Miguel sobre el escenario, Regina declaró que le da micho gusto y celebra los logros de Belinda con gran felicidad: "Super feliz porque yo la quiero, admiro, canta cab..., y quiero que le pasen cosas chidas". Sobre si ella aparecerá en Mentiras All Stars, dijo que no por sus propios compromiso, también en teatro: "No, yo ahorita no, ahorita ando haciendo teatro, y como es un monólogo, me ching... la voz".

¡Regina Blandón DEFIENDE a Belinda del PROBLEMA LEGAL con Lupillo Rivera! ¿Qué OPINAS de sus palabras? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/saiBubfhP7 — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) November 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui