Sean 'Diddy' Combs se queda en prisión; aplazan fecha de liberación por mala conducta tras las rejas

Nueva York, Estados Unidos.- El reconocido rapero estadounidense, Sean 'Diddy' Combs, al parecer deberá de pasar más tiempo en prisión que el otorgado inicialmente, debido a que recientemente se ha informado que de manera oficial se ha aplazado su fecha de liberación, y deberá de estar a tres o cuatro meses más de lo estipulado, por mala conducta tras las rejas, por estas acciones.

Como se sabe, en octubre de este 2025, después de un largo juicio tras las rejas, oficialmente el rapero ha sido sentenciado por dos delitos, por los cuales, según la información brindada, pasará más de cuatro años en prisión, además de que deberá de pagar una multa, que se dice será valorada en solamente 500 mil dólares. Hasta el momento sus abogados no han dado más informes con esta situación.

La decisión fue dictada por el juez federal Arun Subramanian en una audiencia de más de cinco horas en el Tribunal Federal de Distrito del Sur de Nueva York en Manhattan, quien declaró que consideraba justo este tiempo, calificando sus delitos como "graves, causando daños irreparables a dos mujeres" . La sentencia superó la petición de la defensa, que solicitó 14 meses, argumentando el tiempo cumplido desde su arresto el 16 de septiembre de 2024, lo que habría permitido su liberación a finales de 2025.

Sean Diddy Combs. Internet

Según los reportes y registros en la página oficial de la Federal Bureau of Prisonsque se ha dicho que la fecha de liberación de Combs fuera aplazada, o sea, que pasará más tiempo tras las rejas, y que de ser estipulado para salir el 8 de mayo del 2028, en realidad sería hasta el 4 de julio del 2028.

Lo que se ha dicho que está detrás de este motivo, es debido a que fue acusado de infringir varias normas dentro del penal federal de baja seguridad FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, que según Page Six, las infracciones figuran en su elaboración y consumo de "alcohol artesanal", una bebida fermentada a base de azúcar, refresco y frutas, así como una llamada telefónica de tres vías, una práctica estrictamente prohibida en el sistema penitenciario federal.

Sean saldría hasta 2028 de prisión. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui