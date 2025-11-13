¿Será Eleazar Gómez o Sergio Mayer Mori? Conoce quién ganaria la salvación en 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- Este jueves 13 de noviembre, se sabrá quién conseguirá ganar el Juego de la Salvación, dentro de La Granja VIP, lo que le dará la oportunidad, no solo de salir de riesgo de eliminación, sino que podrá sacar a alguien de la placa de nominados, además de que podrá traicionar a uno de sus compañeros, y salvar a un segundo, pero para meter en su lugar a otro, ¿acaso será Eleazar Gómez, Sergio Mayer Morí o habrá una sorpresa?

El pasado miércoles 12 de noviembre, en el reality de TV Azteca se vivió la quinta ronda de nominación de la temporada, que es conocida como La Asamblea, en la que los participantes pasaron y nominaron cara a cara, a aquellos que desean que sean eliminados de la competencia. En esta ocasión, aquellos que les tocó estar a merced del público, fue a el Mayer Morí, Eleazar, Manola Díez y Lis Vega.

Pero, de esta lista de cuatro nominados, solamente tres de ellos llegaran al domingo, esto pues, este jueves 13 de noviembre estará el juego de la salvación, en la que uno de los participantes que están nominados, ganen esta carta, y se salven a ellos y a otros de los nominados, y que el próximo viernes realicen la traición, eligiendo sacar a otro de los nominados, pero cambiándolo por otro. Por ejemplo, si gana el hijo de Sergio Mayer, se salvaría a él y a Lis Vega, mandando a placa posiblemente a Alfredo Adame o Teo.

Los nominados de este miércoles en #LaGranjaVIP Lis Vega, Eleazar Gómez, Sergio Mayer Mori y Manola Diez — Vaya Vaya (@vayavayatv) November 13, 2025

En cuestiones físicas, si el juego es de destreza, fuerza, velocidad y agilidad, los posibles ganadores serían el exactor de Televisa o el hijo de Bárbara Morí, son los favoritos para ganar, dado a que son de los más atléticos de los nominados de la semana, y según sus palabras, mientras que si es de habilidades, equilibrio o de inteligencia, se dice que Vega o Díez ganarían, aunque también podrían dar una sorpresa y ganar en la destreza física.

Cabe mencionar que en la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, del programa Vaya Vaya, lanzó la primera encuesta para saber a quién salvaría el público, y en caso de que no hubiera la salvación o la traición, basado en esta encuesta, el primero en salvarse sería Gómez con el 48 por ciento de votos a favor, el segundo Manola con el 23 por ciento, en tercero Mayer Morí con el 16 por ciento, y por último Vega con el 13 por ciento, lo que la haría la eliminada del domingo 16 de noviembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui