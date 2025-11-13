Tras reportarse grave a madre de Christian Nodal, informan que la familia se viste de un triste luto

Ciudad de México.- Después de que se reportara grave de salud a la madre del polémico cantante del regional mexicano, Christian Nodal, la señora y exmánager del intérprete, Cristy Nodal, ahora, en redes sociales han afirmado que la familia pasa por algo peor, ya que supuestamente se vistieron de un triste luto, a causa de una inesperada muerte de uno de sus seres amados.

En medio de la demanda con Universal Music y el drama con Cazzu, se ha dicho que Nodal enfrentaría crisis personales, pues su madre estaría grave de salud. Según la periodista Adri Toval, Cristy canceló su cumpleaños el 5 de noviembre debido a que su estado comenzó a deteriorarse de la nada, despertando la preocupación en su círculo cercano: "Cristy tenía planeado celebrar su cumpleaños en Guadalajara, aparentemente con la presencia de su hijo, Christian, y su nuera, Ángela, además de otros invitados cercanos. Sin embargo, la fiesta tuvo que cancelarse a última hora, debido a que la salud de la señora se complicó".

La periodista no quiso dar detalles de esta situación, afirmando que no daría más información sobre este tema en concreto por respeto a la familia del creador de Ya No Somos Ni Seremos, asegurando que era algo muy delicado y preocupante como para estarlo hablando por redes sociales y era mejor a la familia dar el reporte: "Por respeto a la familia, no daré más detalles, pero se sabe que la situación es delicada y que todos sus seres queridos están pendientes y acompañándola en este momento difícil".

Ahora, este jueves 13 de noviembre, a través de la cuenta de Instagram de Chamonic3, declaró que ese no era el motivo, sino que por desgracia, cuando una de las hermanas de Jaime González, padre de Nodal, conducía al aeropuerto de Texas, para tomar su vuelo a Guadalajara para ir a la fiesta de Cristy, tuvo un terrible accidente al que no sobrevivió: "El motivo por el cual se canceló la fiesta de la señora Cristy Nodal fue porque el pasado 4 de noviembre la hermana del señor Jaime González, papá de Christian Nodal falleció en un fatal accidente automovilístico en el Estado de Texas", aseguró.

Finalmente, asegura que por el momento, el suegro de Ángela Aguilar es que se está haciendo cargo de todo lo que conlleva el funeral, pero también tiene un gran obstáculo, debido a que él quiere que su hermana sea cremada y las cenizas las lleven a Guadalajara, donde reside, pero su familia tienen otros planes: "La mamá de Jaime y sus otros hermanos quieren que la lleven a Caborca, Sonora y sepultarla junto a su papá, pero Jaime no quiere porque él no puede ir a Caborca (por unos temas), así que aún no deciden".

Fuente: Tribuna del Yaqui