VIDEO: Fan salta seguridad en estreno de 'Wicked For Good' y jala a Ariana Grande; Cynthia Erivo la salva

Singapur, Asia.- Una vez más el terror y la sorpresa sacudieron al mundo de Hollywood, debido a que mientras que estaba cumpliendo con su paso por la alfombra roja en el estreno de Wicked For Wood en Singapur, la reconocida actriz y cantante, Ariana Grande, se sintió en riesgo cuando fan la jaloneó para una foto, después de haberse saltado la seguridad del lugar, por lo que Cynthia Erivo tuvo que intervenir y salvarla del joven.

Oficialmente ha comenzado la gira de premieres para la segunda parte del filme basado en El Mago de Oz, pero centrada en la historia de 'Glinda' y de 'Elphaba', o sea 'La Bruja Malvada del Oeste'. En su más reciente alfombra roja de estreno, Ariana estuvo en Singapur, y como era de esperarse, no solo las estrellas invitadas estuvieron presentes, sino que también miles de fanáticos que esperaban ver de cerca a los artistas del filme.

Todo marchaba bien mientras que Grande saludaba al público y caminada de a mano de Erivo y de su otra colega de reparto, Michelle Yeoh, además de que a unos pasos estaba Jeff Goldblum, sin embargo, mientras que la cantante veía a sus fans y saludaba, un hombre de la nada logró saltar las vallas de seguridad y logró evadir a los guardias presentes, y se acercó lo suficiente a Ariana para abrazarla.

This is assault. Touching, and grabbing people without their consent is assault. Ariana Grande was assaulted and the person who did it thinks he’s cool for doing it. I’m so fucking livid. The entitlement of “fans”is grotesque.



I’m glad Cynthia Erivo was there, I’m glad… pic.twitter.com/4JFfJE0mpU — uD835uDE7BuD835uDE8EuD835uDE8AuD835uDE9FuD835uDE8EuD835uDE77uD835uDE8EuD835uDE8AuD835uDE9BuD835uDE8DuD835uDE70uD835uDE95uD835uDE98uD835uDE97uD835uDE8E uD83CuDDE8uD83CuDDE6 (@LeaveHeardAlone) November 13, 2025

En el material audiovisual que se viralizó en X, anteriormente conocido como Twitter, se puede como el hombre alcanza a llegar con Ariana y apenas alcanza a frenar cuando la rodea con su brazo, por lo que termina jaloneándola, y después sonríe a la cámara, mientras que Cynthia actúa de inmediato y antes de que llegue la seguridad comienza a gritarle al joven que la suelte y comienza a empujarlo, y cuando finalmente logra liberar a su amiga, la abraza, mientras que Ariana se ve confundida y asustada.

Cabe mencionar que el hombre que se abalanzó sobre la intérprete de God Is A Woman, en la premiere, ya fue identificado como Johnson Wen, quien en sus redes sociales está como Pyjama Man y se define a él mismo como un "invasor de la cancha de la final de la Copa Mundial de 2023" y el "troll más odiado". Entre su material se ve como se brincó la seguridad en la final de los 100 metros masculinos en los Juegos Olímpicos de París 2024, durante el concierto de The Weeknd, así como la presentación de Katy Perry en Sídney en junio de este 2025.

Cynthia Erivo representándonos pic.twitter.com/lIn3pbG9i1 — Ariana Grande Spain ?? (@AGrandeSP) November 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui