¡Viva el amor! Christian Nodal confirma boda por la iglesia con Ángela Aguilar y revela todos los detalles

Ciudad de México.- La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar siempre ha estado envuelta en el escándalo desde que se hizo pública en junio del año pasado, a escasos días de que el cantante confirmara su ruptura con la artista argentina Cazzu. La pareja contrajo matrimonio apenas unas semanas después de iniciar el noviazgo y ahora ya se ha revelado que darán el siguiente paso: Se casarán por la iglesia el próximo año.

Hace apenas algunos días, la hija de Pepe Aguilar compartió en un encuentro con sus seguidores que estaba planeando su boda religiosa y poco después Nodal fue cuestionado al respecto, pero él dejó entre ver que no estaba enterado. Sin embargo, ahora en una entrevista para el programa Ventaneando, fue el propio intérprete de Botella tras botella quien hizo oficial que en 2026 celebrarán su boda religiosa.

Cuando reporteros del programa de TV Azteca abordaron a Nodal y le preguntaron sobre la próxima boda, este de inmediato confirmó la noticia y reveló que se realizará en el rancho de los Aguilar, cuidando todas las tradiciones de una boda mexicana: "Sí, por la iglesia, bien mexicanota… en Zacatecas, en el rancho, como debe ser", declaró el nacido en Caborca, Sonora.

La declaración se dio durante su paso por Las Vegas, donde Nodal asistirá a la entrega de los Latin Grammy. En medio de la emoción por la gala, el creador de éxitos como Ya no somos ni seremos no dudó en compartir detalles del enlace, asegurando que el instante tan especial se realizará "a puertas abiertas", contrario a su boda de 2024, que se realizó en privado, con un reducido número de invitados en una hacienda del estado de Morelos.

Christian Nodal y Ángela Aguilar preparan boda religiosa

Durante el mismo encuentro en la mencionada ciudad estadounidense, Nodal también fue cuestionado sobre el dueto que anunció con Vicente Fernández, específicamente del tema Estos celos, que hiciera famoso 'El Charro de Huentitán' hace casi dos décadas. Aunque el cantante no quiso desvelar detalles, negó que se trate de una colaboración generada por inteligencia artificial.

Todavía no es momento de presumir eso", dijo en primera instancia el cantautor.

Ante la duda sobre si el trabajo será con ayuda de la inteligencia artificial, Christian refutó: "No, no, no. ¿Cómo va a ser inteligencia artificial eso?". El proyecto con Vicente Fernández aún no tiene fecha de lanzamiento, pero ha despertado gran expectativa entre los seguidores del regional mexicano, quienes ven en Nodal una figura que conecta generaciones. Su participación en los Latin Grammy refuerza su posición como uno de los artistas más influyentes del momento.

