Carín León triunfa en los Latin Grammy, Cardi B da a luz a su cuarto hijo y más en el Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Entérate de las noticias más relevantes de tus artistas favoritos en la edición de este viernes 14 de noviembre en el Tribuna Top 3 Espectáculos. En este resumen informativo encontrarás la información adecuada para que nunca pierdas de vista las noticias que están marcando la tendencia, para que estés enterado antes de arrancar el fin de semana. En la edición de hoy, conoce los detalles del triunfo de Carín León en los Latin Grammy.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Ordenan arresto de Gustavo Adolfo Infante

Un juez de la Ciudad de México ordenó 12 horas de arresto al periodista Gustavo Adolfo Infante por infringir las medidas de restricción dictadas a solicitud de la actriz Maribel Guardia.

Cardi B es mamá por cuarta vez

La rapera estadounidense Cardi B le ha dado la bienvenida a su cuarto hijo este viernes 14 de noviembre. Se trata del primer bebé que tiene con su novio, el jugador de futbol americano, Stefon Diggs.

Carín León se lleva premio en los Latin Grammy 2025

El famoso intérprete sonorense, Carín León, obtuvo el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por 'Palabra de to's (seca)' en la edición 26 de los Latin Grammy. Otro artista oriundo de Sonora que brilló en la premiación fue Christian Nodal.

uD83CuDF1FuD83CuDF89 ¡Las 3 cosas que no puedes perderte en el mundo del espectáculo! uD83CuDFAC?



Presentado por Maja, te traemos los eventos, conciertos y novedades más calientesuD83CuDFB6uD83DuDE4Chttps://t.co/dG2fPF5Pma#Top3Espectáculos #MajaEnVivo #DiversiónSinLímite #LoMásViral #ViveElEntretenimiento pic.twitter.com/xsfdjKLccU — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui