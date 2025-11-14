Danna Paola ofrece discurso sobre empoderamiento por ser 'La Mujer del Año'

Ciudad de México.- Durante la prestigiosa gala 'Mujer del Año 2025' organizada por la revista 'Glamour', Danna Paola fue honrada con el título de 'Mujer del Año', un reconocimiento significativo en su carrera artística. Al recibir el premio, la cantante y actriz ofreció un discurso íntimo y emotivo en el que reflexionó sobre su camino, las dudas que ha enfrentado y su transformación al llegar a los 30 años.

"El trabajo, la disciplina, es lo que me ha mantenido fiel a mí misma", expresó Danna ante una audiencia que la ovacionó. "Pero sobre todo cuando me invitaron a ser mujer del año, yo me preguntaba; '¿Por qué?', y creo que eso es una de las cosas que más he trabajado", añadió, destacando que el galardón la hizo mirar hacia adentro y valorar su evolución personal.

La artista también habló sobre los momentos en que se ha cuestionado a sí misma, especialmente cuando su labor ha sido señalada por otros. "Muchas veces han intentado poner mi persona y mi carrera en duda, y a mí me cuesta mucho creérmela a veces", confesó. Sin embargo, destacó que el amor en todas sus formas ha sido clave para reencontrarse y fortalecerse.

"Le doy las gracias al amor, porque me hizo encontrarme en un año en donde cumplí 30, y me siento más brillante, más divina y más poderosa que nunca", dijo con firmeza, provocando una ola de aplausos entre los asistentes, muchas de ellas mujeres que también han enfrentado procesos de transformación y empoderamiento.

Danna Paola aprovechó el momento para compartir una revelación que muchas mujeres podrían identificar como un punto de reflexión: "Nadie me había dicho que de este lado las cosas se ponían mejor". Con esta frase, la artista celebró la madurez, la seguridad y la plenitud que ha encontrado en esta nueva etapa de su vida.

"Hoy puedo decir con mucha seguridad que amo quién soy, que amo lo que hago, que amo estar rodeada de poderosas mujeres con las que trabajo mi proceso de transformación", concluyó visiblemente emocionada. Su mensaje fue recibido como una llamada a abrazar la autenticidad, la sororidad y el crecimiento personal.

Con esta distinción, Danna Paola no solo reafirma su lugar en la industria del entretenimiento, sino que se convierte en un referente de empoderamiento femenino, autenticidad y resiliencia para toda una generación que la ha visto crecer, reinventarse y brillar con luz propia.

