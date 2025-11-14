¿De Televisa a TV Azteca? Confirman en 'Ventaneando' al conductor de 'Hoy' que suplirá a Daniel Bisogno

Ciudad de México.- En el más reciente programa de Ventaneando, una de sus presentadoras sorprendió al público, debido a que ha confirmado que quién suplirá a su querido y difunto compañero de trabajo, Daniel Bisogno, a casi un año de su fallecimiento en importante proyecto, será un reconocido presentador del programa Hoy, causando un gran shock, ¿acaso se va de Televisa a TV Azteca?

El 20 de febrero de 2025, Pati Chapoy fue la encargada de anunciar en sus redes sociales que por desgracia, el reconocido presentador había perdido la vida a sus solo 51 años de edad, después de presentar una falla multiorgánica, derivado de las complicaciones que se presentaron por su trasplante de hígado. Ante esto, en la emisión de TV Azteca, se decidió no reemplazar al presentador, al menos no en un futuro cercano, y dejar su silla vacía, demostrando que para ellos es irremplazable.

Pero, en muchas otras producciones de la que era parte Bisogno, como Lagunilla Mi Barrio, tuvieron que emplear la frase "el show debe continuar" y colocaron a Pepe Magaña en su lugar, mientras que en el Tenorio Cómico, tampoco definieron un reemplazo, hasta este momento. Oficialmente, el pasado fin de semana, un reconocido actor de Televisa se presentó en el personaje que hacía Bisogno, y en Ventaneando confirmaron que ya se quedaría de planta.

@ventaneandouno Raúl Araiza suplirá en teatro a Daniel Bisogno. ?? Los esperamos a la 1:00 p.m. con esta y muchas noticias más en #Ventaneando por #AztecaUNO. ?? ?? ? sonido original - ventaneandouno

Fue la presentadora, Mónica Castañeda, quién a través de Ventaneando anunció que Raúl Araiza, actor y conductor del matutino antes mencionado, sería quien ocuparía el papel de 'Don Luis' en la puesta en escena anteriormente mencionada, declarando que ya era un hecho que se quedaría de plante en dicho papel, no era un apoyo momentáneo como otros: "Raúl Araiza se reporta listo para suplir a nuestro querido nuestro querido 'Muñeco', Bisogno, en El tenorio cómico".

Por su parte, el actor de melodramas como La Desalmada, se dijo sumamente nervioso por volver a la puesta en escena y quedarse de planta, por lo menos una temporada de presentaciones, después de que este lugar estuviera ocupado por el reconocido presentador, ya que lo mantuvo a él lejos de este personaje por siete años. De la misma manera, hizo un breve homenaje al difunto conductor ante tomar su papel.

#LoVisteEnVentaneando: "El Negro" Araiza sustituirá a nuestro querido Daniel Bisogno en "El Tenorio Cómico" y usará el que fue su camerino. uD83CuDFAD uD83EuDD79#Ventaneando por #AztecaUNO uD83DuDCFA pic.twitter.com/HeomrmaXbZ — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui