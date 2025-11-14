¿Desahuciada y con cáncer? Exvillana de TV Azteca reaparece y estremece al confesar problema de salud

Ciudad de México.- Una reconocida villana de telenovelas, quien ha trabajado en exitosos proyectos de Televisa y TV Azteca, reapareció públicamente luego de una larga ausencia, tiempo en el que se especuló que estuvo grave de salud debido a un presunto diagnóstico de cáncer. Se trata de la querida actriz Anna Ciocchetti, quien respondió a los rumores que circularon hace algunos meses respecto a una supuesta enfermedad grave que habría puesto en riesgo su salud.

La artista nacida en España debutó en los melodramas mexicanos con la empresa de San Ángel gracias a Mi segunda madre en 1989 y luego actuó en Alcanzar una estrella y Yo no creo en los hombres. En 1994, se cambió al Ajusco y realizó las novelas A flor de piel, Nada Personal, Mirada de mujer, el regreso, Belinda, Campeones de la vida, Vuélveme a querer, La Loba y Huérfanas. Sin embargo, sus últimos proyectos en la TV fueron a través de Televisa.

Recientemente, Anna se encontró con la prensa y confirmó que sí enfrentó un problema físico este año, pero aclaró que fue atendido oportunamente y no pasó a mayores. "Gracias a Dios, estoy muy bien", declaró contundente. Los rumores comenzaron a circular el pasado junio, cuando se especuló que Ciocchetti había sido hospitalizada por complicaciones severas. Sin embargo, la actriz nunca dio declaraciones al respecto, lo que alimentó versiones no confirmadas sobre su estado.

Anna Ciocchetti ha trabajado en exitosas novelas de TV Azteca y Televisa

Yo creo que le deberían de preguntar ustedes a todas esas personas que lanzaron esa información salida de no sé dónde. Yo nunca he dado una entrevista al respecto. Es la primera vez que me lo preguntan públicamente y me parece muy serio", expresó.

Con tono firme pero respetuoso, la actriz lamentó que se difundan noticias sin sustento, y recordó que en esa misma época también se propagaron otras falsedades sobre colegas del medio. "Dijeron que se había muerto no sé quién, que otra persona se había ido a no sé dónde, que habían demandado a no sé quién… y todo era falso", declaró la actriz nacida en Madrid.

Sin entrar en detalles o revelar la enfermedad, Ciocchetti confirmó que sí tuvo que atenderse médicamente, pero que el tema fue resuelto sin complicaciones. "Yo tuve un tema de salud que se atendió, estoy perfectamente bien y todo lo demás se lo deben de…", expresó. Además, desmintió que haya faltado a llamados de trabajo, como algunos medios sugirieron.

Creo que es una mentira absoluta. Yo acabo de hacer una serie, me gustaría que nos concentráramos en ello", comentó.

La actriz celebró que, a pesar de los rumores, su carrera sigue activa y en crecimiento. Actualmente se encuentra en plena temporada de la obra Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, que está por alcanzar las mil 500 representaciones. También destacó el reciente estreno de Cómplices, una producción que marca otro logro en su trayectoria y que se estrenó recientemente en Vix.

Estoy agradecida de todas las cosas buenas que están pasando", finalizó Anna.

Fuente: Tribuna del Yaqui