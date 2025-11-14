Disputa legal avanza: Christian Nodal y sus padres citados a audiencia de imputación; ya fijaron fecha

Ciudad de México.- El drama entre Christian Nodal, sus padres y la disquera Universal Music continúa. Como te hemos informado en TRIBUNA, todo comenzó en 2021, cuando el sonorense demandó a la compañía con el objetivo de quedarse con las canciones de sus primeros álbumes. El conflicto se intensificó después de que su exempresa asegurara que sus progenitores falsificaron documentos y firmas en contratos con el fin de quedarse con los derechos de los temas.

Ahora, el programa de espectáculos Ventaneando reveló que ya hay fecha de audiencia, la cual quedó establecida para el próximo 18 de noviembre de 2025. Cabe destacar que, durante el último mes, se han realizado intentos para llegar a un acuerdo; el problema es que ninguno de estos esfuerzos tuvo éxito, lo que agravó la situación y probablemente prolongará el pleito legal. Una vez que haya un resultado, en nuestro medio tendrás toda la información.

De hecho, una de las pocas declaraciones que ha realizado sobre el tema Christian Nodal deja claro que él no tenía veto sobre la música, y que Universal Music actúa únicamente porque él no renovó el contrato: "Yo no tengo ningún contrato vigente con ellos (Universal), repito. No quise firmar con ellos y por eso están haciendo todo esto a la mala", aseveró en un video difundido en redes sociales.

Christian Nodal

La periodista Rosario Murrieta presentó un documento oficial que confirma que un juez ya ordenó la diligencia para formular imputación. Murrieta leyó textualmente: “Se advierte que se encuentra pendiente de ser atendida la solicitud de audiencia para formular imputación en contra de Silvia Cristina Nodal Jiménez, la madre de Cristian Jesús Jaime González Terrazas, su papá y el propio Cristian Jesús González Nodal… se fija la audiencia para las 14 horas con 35 minutos del 18 de noviembre de 2025”. Esta información fue presentada como noticia de último minuto en el programa de este viernes.

En Ventaneando también se destacó que, de no llegar a un acuerdo con la disquera antes de la fecha establecida, el proceso podría avanzar a consecuencias más severas. El panel mencionó que, de fracasar una negociación, podrían activarse una orden de búsqueda, una orden de localización o incluso una orden de aprehensión, dependiendo de cómo se desarrolle la carpeta de investigación.

Fuente: Tribuna/ Agencia México