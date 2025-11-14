Enfermeras que maltratarían a Silvia Pinal amenazan con demanda; productor responde furioso

Ciudad de México.- Enfermeras que supuestamente habían maltratado a Silvia Pinal, acaban de lanzar amenaza con demanda a productor, quién responde furioso

Ahora, a casi un año de su lamentable fallecimiento, a través del programa de Todo Para La Mujer, se compartió un audio en el que se escucha como es que la 'Diva del Cine' era maltratada por una enfermera que se encargaba de cuidarla por las noches. Según lo informado por Maxine Woodside, esto habría sido de la última enfermera que se encargaba de ella, despertando los rumores de que sería maltratada en sus últimos días de vida.

Las enfermeras que cuidamos a la señora Silvia Pinal expresamos nuestro total rechazo a la difusión de audios e información privada que exhiben su vulnerabilidad y afectan su memoria, su dignidad y el respeto que merece como una de las máximas figuras del arte mexicano

Solicitamos respetuosamente a la señora Gabriela Alejandra Guzmán Pinal que instruya de manera directa al señor Iván Alejandro Cochegrus Rivera y a la señora Efigenia Ramos a abstenerse de seguir hablando o difundiendo información, audios o declaraciones sobre la vida privada de su madre", concluyeron.

Si ellas hicieron este comunicado, que a mí me parece muy ‘mafufo’, realmente un comunicado que no tiene ni pies ni cabeza… al parecer todos los enfermeros se unen a defender a Eunice para realmente apoyar lo que ella hizo

Le llegaron directamente a Sylvia Pasquel, y ella me los mostró, jamás me los envió. Cuando le pregunté ‘¿Silvita, cómo salió esto?’, me dijo: ‘Iván, seguramente por medio de la enfermera’. La verdad es que hubo una enfermera que lo grabó, Camila, y otra que agredió verbalmente a la señora Pinal, que es Eunice

A mí me duele que quieran manchar el nombre de Silvia Pinal. Yo la quise y la respeté como una madre. No me voy a quedar callado ante mentiras", concluyó.

Iván Cochegrus reacciona al comunicado de los enfermeros que cuidaron de Silvia Pinal tras revelar el nombre de la enfermera que habría maltratado a la actriz.



