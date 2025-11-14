"Era un mantenido, maltratador": Reportan que Angélica Vale ya había demandado a Otto Padrón por esto

Ciudad de México.- En medio de sus polémica de divorcio con el padre de sus dos hijos, la reconocida actriz y presentadora mexicana, Angélica Vale, está dando de que hablar, debido a que se acaba de reportar que supuestamente la artista ya habría interpuesto una demanda para separarse del empresario y director, Otto Padrón, en el que le metió acusaciones de ser "un mantenido y maltratador".

Como se sabe, el pasado lunes 10 de noviembre, mientras que estaba al aire en su programa de radio, Angélica Vale Show, la actriz y presentadora, declaró que en efecto, estaba separada de Padrón desde abril, pero que ella no sabía de la demanda de divorcio y se enteró hasta que lo filtraron: "Cenando con él en familia y con unos amigos, así fue como me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó precisamente a Otto de la noticia que había dado Javier Ceriani. Yo no sabía que la había metido". Sobre la causa de esta decisión, no ha habido respuesta clara.

Por otra parte, la presentadora Elisa Beristain, hace poco, a través de su canal de YouTube, aseguró que Otto y Angélica estaban teniendo problemas desde hacía mucho, porque era solo ella la que estaba en el papel de proveedora de la casa, incluso contó que se retiró de un proyecto de la escuela de sus hijos con una polémica frase: "Tú tienes la bendición de que tu esposo te provee, pero el día que a mí Otto me mantenga, claro que le meto más tiempo", habría dicho Angélica según Elisa.

Ahora, en TV Notas, han afirmado que en el año del 2018, Vale ya habría intentado separarse de Otto, asegurando que un amigo cercano de la exactriz de Televisa, les aseguró que pese a que tenía su familia soñada, las cosas cambiaron de la nada, debido a que como director de Meruelo Media, no tuvo tanto trabajo y con eso comenzó a cambiar: "Los problemas laborales lo afectaron y empezó a desquitarse con Angie tratándola mal y sacando lo peor de su carácter. La relación ya no era tan cordial entre ellos, Angélica dijo que se 'transformó'".

"Otto, empezar a sentirse débil y ver que perdía poder e imagen, no fue fácil; todo eso lo cambió y lo malo es que dejó que afectara su matrimonio. Como su marido no tenía trabajo, ella mantenía la casa y eso empezó a afectarle a él, tanto que ¡comenzó a maltratarla!".

Fuente: Tribuna del Yaqui