Esposo de Millie Bobby Brown, Jake Bongiovi, es funado en redes por "ser un patán" y piden se divorcie

Nueva York, Estados Unidos.- En redes sociales el nombre de Millie Bobby Brown, y el de su esposo, Jake Bongiovi, debido a que varios internautas han comenzado a funarlo en X, anteriormente conocido como Twitter, debido a que aseguran que con una salida familiar se pudieron dar cuenta que supuestamente "es un patán", por lo que inclusive varias de estos usuarios le pidieron que se divorcie, que estaría a tiempo pese a tener una hija.

En redes sociales comenzó a viralizarse un video en el que la protagonista de Stranger Things está bajando de un auto con su bebé en brazos y cuando va a entrar a un local el paparazzi se le acerca de más por lo que le dice que la deje en paz, que tiene a su bebé y los elementos de seguridad la apoyan en ese momento y ya entra al restaurante, pero, su esposo Jake solo se queda lejos y entra detrás de ella.

El que el hijo de la leyenda del rock, Jon Bon Jovi, no hiciera nada para defender a su esposa y a su bebé de meses, causó que en redes sociales se le fueran encima y muchos comenzaran a tacharlo de ser un patán de ser un "tibio" y hasta hubo quienes compartieron el video, pero diciendo que Millie debería de divorciarse ahora que estaba viendo como era realmente su pareja que la dejaba sola.

Ante esta situación, en redes sociales compartieron otro momento en el que Jake la deja sola, y pregunta: "¿Acaban de descubrir que es un imbécil? ¿Recién ahora?".

La han traumatizado haciéndole creer que es madura (porque ha trabajado y mantenido a su familia desde muy joven) cuando solo tiene 21 años, está casada y tiene un hijo. Siento que su marido no tiene esa misma mentalidad, ya que no creció con dificultades; son muy diferentes.

she has been traumatized into thinking she was mature (because she has worked and provided for her family since too young) when she's only 21, married, with a kid and I feel like her husband doesn't have that same mindset since he didn't grow up struggling - they're too different https://t.co/RRRCSBGRg1 — moon babe uD83CuDF19uD83CuDF34 geminis and scorpios' lawyer (@supermoongirl9) November 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui