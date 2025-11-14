¿Galilea Montijo tiene nexos con el narcotráfico? La actriz perdería demanda contra Anabel Hernández

Ciudad de México.- Tal parece que Galilea Montijo habría recibido un duro golpe legal, pues se ha dicho que al parecer, tras años de desahogos de pruebas, habría perdido la demanda que interpuso por difamación y daño moral a la reconocida escritora mexicana, Anabel Hernández, y la editorial Penguin Random House, de acuerdo con declaraciones de la abogada Mariana Gutiérrez, ¿acaso se confirman nexos con el narcotráfico?

Después de que salió a la luz el libro de Anabel, Emma y las Otras Señoras del Narco, el nombre de Montijo se colocó en el centro del escándalo, debido a que en este material se expuso que supuestamente habría sido pareja de uno de los narcotraficantes más reconocidos en el mundo, Arturo Beltrán Leyva. Por este motivo, Galilea la demandó acusándola de difamación, asegurando que ella no tiene nexos de ningún tipo con el crimen organizado.

Según dijo Mariana en el programa de Gustavo Adolfo Infante, los abogados de Lupillo Rivera, al estar tratando el tema de la demanda con Belinda, descubrieron que son los mismos que defendían a Montijo en el caso de Anabel, por lo que se toparon con detalles del caso, como la resolución de este. Aparentemente, la presentadora del programa Hoy perdió el caso por cuestiones de errores al momento de tratar el tema.

"Ninel Conde tuvo relaciones con Arturo Beltrán Leyva y Galilea Montijo también".



Anabel Hernández..

- pic.twitter.com/8g9CJo7A0A — Alex Monday (@AMBcancun) December 12, 2024

Mariana aseguró que los abogados de la presentadora de La Casa de los Famosos México, no estructuraron bien sus acusaciones en contra de la escritora, por lo que tampoco habrían podido platear de manera correcta las pruebas de que es inocente y no se relacionaría sentimentalmente con el narco: "Tenemos entendido que perdieron el asunto que tenía Galilea Montijo en contra de la editora por el tema de haber estado muy mal planteada la demanda y el tema de ofrecimiento de pruebas. Eso es lo que tengo entendido”, afirmó.

Finalmente, aseguraron que la defensa de Montijo cometió errores muy importantes que la llevaron a perder, y ahora es un hecho, al menos eso afirma la abogada, destacando que solamente falta que salga el fallo a favor de Anabel de manera pública: "En lo particular, dejaron mucho que desear en un tema profesional Aquí la nota es que Galilea pierde la demanda en contra de Anabel Hernández y Penguin Random. Está perdida esa demanda y solo falta que salga la publicación del fallo".

Fuente: Tribuna del Yaqui