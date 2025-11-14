Gana el Latin Grammy 2025, pero Christian Nodal omite a Ángela Aguilar y enciende redes

Las Vegas, Nevada.- Otro sonorense se llevó uno de los premios de la noche: el reconocido cantante Christian Nodal. Sin embargo, esta victoria se vio opacada por un detalle que captó especialmente la atención de los internautas, pues muchos se sorprendieron al notar que, durante su discurso de agradecimiento, el compositor omitió por completo el nombre de su esposa Ángela Aguilar.

Como se sabe, a lo largo de estos meses de matrimonio, Christian ha expresado en diversas entrevistas el enorme cariño que siente por la intérprete de Qué agonía. Además, suele vérsele acompañado con frecuencia por integrantes de la familia Aguilar. Por ello, para muchos resultó inesperado que no mencionara en ningún momento a algún miembro de su familia política.

¿Se acabó el amor?

En realidad no se conoce el motivo de su decisión, aunque llamó la atención que compitiera en la misma categoría que su suegro, Pepe Aguilar. Ambos estaban nominados al premio Mejor Álbum de Música Ranchera / Mariachi, pero finalmente Nodal se impuso con su producción ¿Quién + Como Yo?. Cabe recordar que, cuando obtuvo un galardón en los Billboard Latin Music Awards 2021, tuvo un gesto especial hacia Belinda; lo mismo ocurrió en los Latin Grammy 2022, cuando aún mantenía una relación con Cazzu.

Ángela Aguilar y Christian Nodal

El discurso que generó tanta controversia

"Muchísimas gracias de todo corazón, a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros… Toda la inspiración. Gracias, significa mucho para mí, es un orgullo, un honor… Me falta Alex Ramírez, Rebeca, JP… Sony Music, gracias por siempre tratarme como familia, los amo muchísimo. ¡Arriba Caborca, Sonora! Y ¡Arriba la raza latina!", destacó entre sonrisas.

Algunos de los ganadores

Álbum del Año

Debí tirar más fotos – Bad Bunny (ganador)

Mejor Nuevo Artista

Paloma Morphy (ganadora)

Mejor Canción Pop

El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso (ganador)

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana

Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny (ganador)

Grabación del Año

Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz (ganador)

Canción del Año

Si antes te hubiera conocido – Karol G (ganador)

Mejor Canción Urbana

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny (ganador)

Mejor Álbum de Música Urbana

Debí tirar más fotos – Bad Bunny (ganador)

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal (ganador)

Mejor Álbum Tropical Tradicional

Raíces – Gloria Estefan (ganadora)

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz (ganador)

Mejor Álbum Pop Tradicional

Bogotá - Andrés Cepeda (ganador)

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

Veneka - Rawayana y Akapellah (ganadores)

Mejor Interpretación Reggaeton

Voy A Llevarte Pa Pr - Bad Bunny (ganador)

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Fresh - Trueno (ganador)

Mejor Canción Cantautor

Cancionera - Natalia Lafourcade (ganador)

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Palabra De To’s (Seca) – Carín León (ganador)

Compositor del Año

Edgar Barrera (ganador)

Productor del Año

Rafa Arcaute, Federico Vindver y Nico Cotton (ganadores)

Fuente: Tribuna del Yaqui