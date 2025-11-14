Gustavo Adolfo Infante iría a prisión: Reportan que emiten orden de arresto por caso de Maribel Guardia

Ciudad de México.- El reconocido presentador mexicano, Gustavo Adolfo Infante, en los próximos días podría ir a prisión, pues recientemente se ha informado que aparentemente un juez habría emitido orden de arresto en contra del periodista de los espectáculos, debido a la orden de restricción que consiguió la actriz y cantante mexicana, Maribel Guardia, en su contras en medio de su batalla con Imelda Tuñón.

En septiembre del año en curso, Maribel logró conseguir una orden de restricción contra Gustavo ante las declaraciones que este hizo en contra de ella y de su esposo, Marco Chacón, en medio de su batalla legal con Imelda, asegurando que sabe que tiene libertad de expresión, pero que hay una barrera de respeto que cruzó: "Sí, así fue. Creo que hay cosas que la prensa tiene que comentar y hablar, pero cuando te tomas ya algo a nivel personal y ofendes a niveles tan profundos como lo hizo él, sí era importante ponerle un hasta aquí".

Ahora, después de que en los últimos días, mencionara el nombre de Chacón y Guardia en Sale el Sol y De Primera Mano, retomando temas de la herencia y el testamento, según informes de Javier Ceriani, un juez emitió una orden de arresto por no cumplir con su orden de restricción, al igual que la petición de un seguimiento judicial constante para garantizar que respete la orden de restricción.

De la misma manera, declaró que también se ha llamado a la policía cibernética para que se verifique que el presentador de El Minuto Que Cambió Mi Destino borré todos los videos que subieron sus programas, en los que menciona a Guardia y su esposo Marco: "Se dio aviso a la Policía Cibernética para el resguardo de los videos donde se menciona el nombre de Maribel, y se giró un oficio al canal de YouTube de Gustavo para que retire el material".

ÚLTIMA HORA uD83DuDEA8 | Un juez ordena 12 horas de arresto al periodista Gustavo Adolfo Infante por violar las medidas cautelares de la orden de restricción interpuesta por Maribel Guardia.



Asimismo, se dio aviso a la Policía Cibernética para el resguardo de los videos donde se… pic.twitter.com/yP4Rfza0s6 — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) November 14, 2025

Ante esto, el periodista mexicano, Carlo Uriel, mencionó que ya se intentó poner en contacto con Gustavo para hablar de dicho tema, señalando que solamente le afirmó que él está tranquilo porque hasta el momento no le ha llegado ninguna notificación sobre su presunta orden de arresto, pero que también tiene un amparo para dicha situación, agradeciendo su interés en su versión de los hechos.

Por este motivo, Uriel en el programa Dulce y Picosito declaró que le sorprendía que diga que no hay notificación del tema, pero el ya tenga un amparo, por lo que declaró que de seguro está en vigencia y solo quiere desviar el tema: "Está curioso, porque ¿para qué tienes un amparo si no te han notificado de nada? Está muy extraño”. Hasta el momento, no se ha podido ejecutar la orden de aprehensión".

Fuente: Tribuna del Yaqui