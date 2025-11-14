¿Habrá sanción por pelea y quién gana la Supervivencia en 'Exatlón México'? Adelantos 14 de noviembre

Ciudad de México.- El fin de semana ya llegó y en el Exatlón México ya se preparan todos los atletas para defender su camiseta, para evitar que este viernes 14 de noviembre queden en zona de riesgo sus compañeros. Ante esto, en cuentas de spoilers, se ha revelado quien ganaría hoy la Supervivencia, aparentemente habiendo triunfos divididos en sus dos duelos. De la misma manera, se ha dicho si habrá sanción para la pelea en circuito.

El reality deportivo de TV Azteca, sigue dando de que hablar por sus polémicas, pues nadie quiere quedar fuera de la competencia y as rivalidades cada vez se intensifican más, en especial entre Mario 'El Mono' Osuna y Leo 'Mufasa' Adrián, quienes casi llegan a los golpes el jueves 13 de noviembre, después de que el rojo festejara fingiendo ser un perro que le hacía pipi a los zapatos de Leo, tras perder el punto, quién casi le da una patada, y el escarlata lo empuja, por lo que deben de meterse todos.

Según el canal de YouTube de Proyecto TV, mientras que buscan ganar y salvar a sus integrantes masculinos, Antonio Rosique podría tomarse un momento para sancionar a Leo y al Mono por esta situación tan polémica, que ha causado una gran indignación, por lo que muchos están pidiendo una sanción para ambos, pero sobre todo los fans de los rojos en contra de los azules, ya que dicen que ellos comenzaron.

Con respecto a los dos duelos de Supervivencia que habrá este viernes 14 de noviembre, se ha dicho que será una victoria de dos colores, o sea, que supuestamente el equipo de Koke Guerrero y también el de Mati Álvarez van a tener un triunfo, y aunque no se sabe quién ganará primero, solo se sabe que uno de los dos duelos, será ganado por los azules y otro por los rojos, equilibrando la balanza.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules por primera vez irían en su totalidad a un duelo.

Fuente: Tribuna del Yaqui