Horóscopos Nana Calistar HOY SÁBADO 15 de NOVIEMBRE: La fortuna de tu signo zodiacal con Luna en Virgo

Ciudad de México.- Este sábado 15 de noviembre de 2025 llega con una energía poderosa y transformadora, ideal para iniciar proyectos, tomar decisiones importantes y recuperar la confianza en tus capacidades. Con la Luna transitando por Virgo, el Universo impulsa el orden, la claridad mental y el deseo de poner cada cosa en su lugar. Por esta razón, Nana Calistar tiene un mensaje especial para ti que no debes dejar pasar.

Lee con atención en TRIBUNA los horóscopos de este sábado y descubre qué te espera en el amor, el trabajo y el dinero. Si este mensaje te resuena, es porque va dirigido directamente a ti.

Horóscopos de Nana Calistar para este SÁBADO 15 de NOVIEMBRE

Aries

Energía de movimiento total, mi cielo. Hoy te toca tomar decisiones rápidas y atreverte sin pensarlo tanto. Una oportunidad llega de golpe y si la dudas, se te va. En el amor, alguien quiere acercarse pero necesita señales claras de tu parte.

Tauro

Este sábado te pide orden mental y emocional. Suelta la terquedad y permite que algo nuevo entre a tu vida. En el amor, podrías sentir más calma que de costumbre. En el dinero, cuida gastos por antojos impulsivos.

Géminis

Tu mente trae mil ideas, pero hoy una de ellas podría convertirse en algo grande. El Mago te favorece. En el amor, una conversación sincera te aclarará lo que sentías que estaba confuso. Buen día para arreglar malentendidos.

Cáncer

Vas a querer acomodar tu vida completa hoy, desde tu cuarto hasta tu corazón. Sigue esa intuición. En el amor, alguien te observa desde lejos con ganas de entrar a tu vida. En lo laboral, un proyecto empieza a tomar forma.

Leo

Tu brillo se nota más que nunca. Hoy podrías recibir una noticia que te levante el ánimo. En el amor, cuidado con querer controlar demasiado; relájate y deja que las cosas fluyan. En el dinero, viene estabilidad.

Virgo

La Luna en tu signo te da poder, claridad y ganas de renovarlo todo. Es un gran día para resolver pendientes y cerrar ciclos. En el amor, te sientes más seguro que nunca de lo que mereces. En lo económico, un pago atrasado podría llegar.

Libra

Hoy te toca poner orden en tus emociones. No te dejes llevar por la nostalgia ni por personas que quieren regresar solo cuando les conviene. En el amor, viene equilibrio y una decisión importante. En lo laboral, eres escuchado.

Escorpio

Tu intuición anda al máximo, y hoy podrías descubrir una verdad que te aclara el panorama. En el amor, te buscan, te piensan y te desean. Tú decides si abres la puerta o no. El dinero mejora poco a poco.

Sagitario

Este sábado te llama a iniciar algo nuevo: un plan, un hábito, una relación o un proyecto. Atrévete. En lo emocional, te liberas de algo que ya estorbaba. En lo económico, cuida tus impulsos; podrías gastar de más por entusiasmo.

Capricornio

Tu disciplina te abre un camino importante este día. Habrá reconocimiento a tu esfuerzo. En el amor, alguien quiere algo serio contigo. En el dinero, planea mejor antes de hacer compras grandes.

Acuario

Sientes un impulso creativo fuerte y debes aprovecharlo. Algo que inicias hoy podría ser un éxito futuro. En el amor, te llega claridad sobre una persona que te confundía. En lo laboral, buen día para hablar de cambios o mejoras.

Piscis

La intuición te guía, mi corazón; hazle caso. Hoy podrías tomar una decisión que cambia tu rumbo para bien. En el amor, conexión emocional fuerte. En lo económico, llega un apoyo o un alivio que no esperabas.

Fuente: Tribuna del Yaqui