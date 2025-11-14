Irina Baeva rompe el silencio y en 'VLA' habla de la FOTO de Geraldine Bazán con Gabriel Soto

Ciudad de México.- Después de evadir a la prensa en cada oportunidad, ahora, Irina Baeva ha dado una entrevista para Venga la Alegría, en la que ha decidido romper el silencio sobre el tan polémico tema de la foto de reunión entre su expareja, el galán de melodramas, Gabriel Soto, y su exesposa, la actriz y presentadora mexicana, Geraldine Bazán, ¿acaso está molesta por esto?

Después de tantos dimes y diretes sobre una presunta reconciliación entre los padres de Miranda y Elisa, Baeva al ser ex del galán de Televisa y supuesta nueva pareja de Giovanni Medina, otro supuesto ex de Bazán, se le cuestionó que pensaba de esto, a lo que ella, por primera vez reaccionó, pidiendo que no le pregunten más del tema: "Enfocándome en lo mío, en lo que sí es relevante en mi vida, en las cosas positivas, y sobre todo, como ya lo había comentado, es que aquí, nosotros siempre nos enfocamos en el aspecto laboral de mi vida y ahora sí que las cosas privadas, se quedan privadas".

Tras esto, señaló que ella quiere mantener fijo su objetivo del 2025, que es estar en paz en todo aspecto de su vida, desde el tema personal hasta el laboral, declarando que ella lo ha estado consiguiendo en esta ocasión y por ese motivo desea seguir de esa manera en el próximo 2026: "Mi objetivo, mi sincero objetivo de este 2025, fue estar en paz ¿no?, a nivel emocional, también en el laboral. Entonces, sin querer queriendo se logró".

Con respecto a su demanda con el abogado Gustavo Herrera, declaró que no puede hablar mucho al respecto, ya que en realidad está todavía en un proceso legal que es importante, por lo que debe de mantenerse en silencio con esta situación, pidiendo se respete ese tema: "Se volvieron a aplicar las medidas de protección y sigue el proceso. Entonces es lo único que puedo comentar al respecto".

Pero, a raíz de que hasta hizo equipo con Laura Bozzo por este tema, Baeva declaró que en este mundo tan violento, debe de comenzar a reprenderse hasta el más mínimo estibo de agresión, porque no hace más que crecer si se le permite seguir: "La violencia definitivamente no tiene ninguna justificación y en todas sus formas es condenable. Muchas veces, algo que puede ser inclusive chiquito, muy pequeño, que puede no parecer violencia, muchas veces sí lo es. Entonces es importantísimo siempre alzar la voz y apoyarnos".

Irina Baeva asegura que ya no quiere involucrarse en chismes tras ser cuestionada por la foto de Gabriel Soto y Geraldine Bazán.



