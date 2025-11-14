¿Jorge Losa confirma pleito con Ferka? En 'VLA' hace dura confesión tras su polémica separación

Ciudad de México.- Después de la polémica separación de la reconocida actriz y presentadora mexicana, Ferka, y el galán de melodramas de origen español, Jorge Losa, el también deportista, hizo una dura confesión en entrevista para Venga la Alegría, en la que desató nuevos rumores sobre su ruptura con la actriz de Lo Que Callamos Las Mujeres, ¿acaso confirmó pleito con la artista?

Después de que María Fernanda Quiroz, nombre real de Ferka, confirmara su ruptura y se negara a dar los motivos, en X, antes conocido como Twitter, en redes sociales comenzó a decirse que el galán de melodramas le habría sido infiel y que hasta estaría aprovechándose de Maripily Rivera para que fuera su sugar mommy, incluso la actriz hizo un comentario en el que aumentó los rumores que era un mantenido.

Ahora, durante una entrevista con el matutino de TV Azteca, Losa fue entrevistado por los reporteros, en los que este dejó en claro que pese a su ruptura, no desea alejarse mucho del hijo de Ferka, Leonel Estrada Quiroz, declarando que la pasaron muy bien jugando, dejando en claro que sigue tratando de mantener ese bello lazo que crearon ambos: "Hace dos días que estuve con él, jugando un ratito, la pasamos bien".

Con respecto a la convivencia, el exparticipante de La Casa de los Famosos México, señaló que hubo temas con Ferka y que le dolieron por lo que decidió tomarse unos cuantos días lejos de todos, y así mantener la separación por lo más sano para ambos: "Obviamente tuve que darme unas semanitas en las que también sentí que mi corazón también se estaba doliendo un poquito, por ciertas cositas, y es mejor cortar por lo sano".

Aunque no dio detalles sobre a que se refería, Losa declaró que como persona, debe de ponerse primero, de poner primero su corazón y sanar, dándose su lugar ante alguien, como en este caso es la exparticipante de Guerreros 2020: "Como ser humano también es muy importante darte tu lugar, apartarte un ratito si es que necesitas sanar ciertas cosas".

Fuente: Tribuna del Yaqui