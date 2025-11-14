Natália Subtil da contundente respuesta ante declaraciones de Sergio Mayer Morí en 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora, Natália Subtil, durante una entrevista para Venga la Alegría, ha decidido romper el silencio sobre su situación actual como madre soltera, por lo que ha dado una contundente respuesta a las polémicas declaraciones que hizo su expareja, el actor y cantante mexicano, Sergio Mayer Morí, de ella dentro de la emisión de La Granja VIP.

El hijo mayor de Sergio Mayer, mientras que se sinceraba y hablaba sobre su polémica relación con Natália, declaró que quería pedir perdón a la madre de su hija por todo lo que ha dicho de ella y nombrarla de una u otra forma en su estancia en este momento: "Natália, te hablo a ti directamente… Perdón porque en la situación en la que estoy a lo mejor he tenido que mencionar tu nombre".

Pero eso no fue todo, pues Mayer Morí declaró que él no buscaba exponerla como mala mujer, y en realidad le agradecía la manera en la que está criando a su hija ella sola, y que la está haciendo una mujer de bien y eso la hace respetarla: "Lo último que quiero es exponerte, pero quiero aprovechar este momento para darte las gracias por la persona en que Mila se ha convertido y en el proceso en que está Mila de convertirse en la persona que es… Mucho de eso te lo debo a ti, así que gracias".

Ante los cuestionamientos por estas declaraciones del actor de Rebelde, serie de Netflix, Natália afirmó que ella no ve ni lee nada sobre lo que tenga que ver con el proyecto de TV Azteca, y menos cuando tiene a su hija a su lado, porque no desea que escuche cosas que no debe: "Yo no hablo sobre La Granja VIP, y no veo la granja, la verdad, porque mi hija ve realitys, y no la voy a poner para que no escuche lo que no debe de escuchar".

"Todas podemos, mira, todas las mujeres que están aquí son mamás, sí todas podemos Yo no escuché nada, la verdad", mencionó sobre el tema de la maternidad sin Mayer Morí a su lado y el agradecimiento que le hizo.

Finalmente, declaró que ella no cree en las palabras del hijo de Bárbara Mori y destacó que no está dispuesta a escuchar o leer lo que él dice o hace dentro de dicho reality, debido a que no le parece necesario: "Yo no tengo tele abierta en mi casa, en las redes siempre salen, pero la verdad no estoy acompañando, y me encanta bloquear el # y seleccionar la palabra". Sobre si su exsuegro la mandaría a callar, ella fue tajante al asegurar que no le teme a nadie: "No, falta mucho para que me callen".

