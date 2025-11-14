Sergio Mayer pide a producción de 'La Granja VIP' que saquen a Sergio Mayer Morí para cuidar su imagen

Ciudad de México.- El reconocido actor y político mexicano, Sergio Mayer, acaba de confesar que está dispuesto a todo para cuidar la imagen de su hijo, el actor y cantante, Sergio Mayer Morí, por lo que reveló que ha enviado un mensaje a la producción de La Granja VIP para hacer formalmente la petición de sacar al joven del reality de TV Azteca, asegurando que ya es el momento de que vuelva a la realidad.

Durante un live en su cuenta de TikTok, el reconocido exactor de Televisa, declaró a sus fans que pedirá que Mayer Morí salga a más tardar la próxima semana, asegurando que el joven y él acordaron que él podría sacarlo cuando lo creyera conveniente para cuidar su imagen: "Yo le dije a Sergio que cuando viera que era momento de que saliera, yo lo iba a manifestar a la producción. Y yo creo que Sergio ya cumplió con su objetivo. Ya sabemos quién es. Ha demostrado su lealtad, sus principios… y aun así lo siguen criticando, funando, acusando. No está correcto".

Según el exparticipante de La Casa de los Famosos México, declaró que estaba molesto y tachó a la sociedad de doble moralistas, señalando que por eso cree desde el fondo de su corazón que es el momento de que su hijo salga del encierro, pues el público no sabe definir lo que desea: "Es el momento de que deje La Granja. Se los digo desde el fondo de mi corazón. Vivimos en una sociedad tan doble moral, tan confundida con los valores… que aunque gane y le vaya bien, la gente lo sigue alucinando. Y no se lo merece".

Poco después, brindó una breve entrevista, en la que declaró que él quiere que su hijo salga como un ganador y no lleno de hate, por lo que ahora que una vez más es de los favoritos del público, espera que le permitan que salga, para prevenir una segunda funa: "Quiero que salga ahorita como ganador, porque ahorita con esto que acaba de hacer, volvió a poner su nombre en alto, volvió a demostrar quién es, y quiero que salga así".

Finalmente, el actor de La Fea Más Bella, dejó en claro que él ya quisiera que saliera su hijo, antes del día de eliminación, pero que no puede ir por él justo ahora porque está de viaje, pero que ya dio aviso a la producción para comenzar el proceso de petición al respecto: "Si por mi fuera, estaría mañana mismo hablando en la producción, pero yo regreso a México hasta el kunes, y les mandé un mensaje a los productores para decirles que quiero hablar con ellos y poner un punto final. Él no está para que se le compare con nadie".

Sergio Mayer confirmó que el lunes irá a sacar a su hijo Sergio Mori de #LaGranjaVIP



No podrá ir mejor mañana antes de la salvación?#LaGranjaVIP

pic.twitter.com/31bU8DnmM0 — El Narrador (@El__Publico__) November 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui