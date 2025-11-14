(VIDEO) Detienen a 'Ru Abogado' en Edomex: Influencer se enfrenta a policías tras denunciar infracciones

Naucalpan, Estado de México.- Rubén Arenzana, mejor conocido como Ru Abogado, es un influencer que se volvió viral en las últimas horas tras ser detenido por elementos de la policía municipal de Naucalpan, luego de que el joven creador de contenido asegurara estar siendo víctima de presuntos actos de corrupción. De hecho, circula un video donde los agentes intentan que el influencer suba a una patrulla.

¿Por qué comenzó el problema?

De acuerdo con información de Infobae, todo inició cuando Rubén Arenzana comenzó a grabar un video de un oficial realizando una multa, pese a que supuestamente estas estaban suspendidas en el municipio debido a múltiples denuncias ciudadanas, ya que anteriormente eran frecuentes las extorsiones. En ese momento, comenzó la discusión en la que uno de los protagonistas fue Ru Abogado.

Aparentemente, los policías tenían planeado detener al influencer por alteración al orden público, e incluso en el material audiovisual se observa claramente cómo los uniformados rodean al joven. El video se viralizó rápidamente en redes sociales, y muchos activistas aseguraron que la situación representa censura y es consecuencia de haber puesto en evidencia a los oficiales.

Cuando estaba siendo detenido

Es necesario destacar que Rubén cuenta con imágenes de la moto del oficial sin placas, lo que sin duda podría poner en aprietos al alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya, quien hasta el momento de la elaboración de esta nota no se ha pronunciado sobre el tema. No obstante, usuarios de redes han pedido una explicación por el maltrato que sufrió el influencer, a quien consideran víctima de la situación.

“ME VAS a COMPROBAR q ESTOY ROBANDO”

Ooootra vez….

Detienen a @RuABOGADO_

Ahora en @GobNau

Él decía q los agentes de @PoliciaNau estaban en actos de corrupción.

Los agentes aseguran q estaban trabajando.

Así se puso la cosa… pic.twitter.com/aD81hVDLqd — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 14, 2025

Un poco sobre Rubén Arenzana

De acuerdo con información disponible en línea, la primera vez que Rubén Arenzana estuvo en controversia fue en noviembre de 2023, cuando fue detenido por no retirarse de un sitio donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendían una emergencia. Más tarde, en mayo del año siguiente, fue capturado nuevamente en la México-Cuernavaca, también por faltar al respeto a la autoridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui