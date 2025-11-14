(VIDEO) El sonorense Carín León sorprende al llevarse un premio en los Latin Grammy 2025

Las Vegas, Nevada.- Este jueves 13 de noviembre de 2025, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, se llevó a cabo la edición número 26 de los Latin Grammy, por supuesto, estuvieron presentes diversas figuras de la industria musical, siendo solo algunos quienes lograron obtener un reconocimiento. En TRIBUNA contaremos todos los detalles que debes conocer sobre este acontecimiento.

Antes que nada, uno de los artistas a quienes mejor les fue es uno de los sonorenses más destacados: Óscar Armando Díaz de León Huez, mejor conocido como Carín León. En esta ocasión, el guitarrista ofreció un espectáculo junto a Kacey Musgraves, con quien previamente grabó el tema Lost In Translation, el cual, tan solo en YouTube, supera el millón de reproducciones y reúne casi mil comentarios.

Uno de los ganadores de la noche

Por supuesto, el intérprete de 36 años no se fue con las manos vacías, ya que obtuvo el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea. Además, aprovechó su intervención para destacar la relevancia que ha alcanzado la música regional mexicana en los últimos años. Incluso compitió en categorías como Álbum del Año, que finalmente ganó Bad Bunny, y Mejor Canción Regional Mexicana por Tierra Trágame, colaboración con Kakalo. En esta última, los vencedores terminaron siendo La Lotería, de Los Tigres del Norte.

Cantó con Kacey Musgraves

¿No es la primera vez que gana?

Carín León ya había sido galardonado en 2025 con el premio a Mejor Álbum de Música Mexicana por su disco Boca Chueca Vol. 1. En aquella ocasión publicó un comunicado tras recibir el ansiado reconocimiento: "Mi gente, me siento muy contento por esto que acaba de pasar. Gracias de todo corazón a todos ustedes por formar parte de este sueño. ¡Arriba México, arriba Sonora!", expresó el cantante, quien convirtió Primera Cita en una de sus canciones más memorables.

Un poco de Carín León

De acuerdo con información disponible en línea, desde su adolescencia comenzó a desarrollar sus habilidades como guitarrista. En 2010, junto a otros jóvenes de su edad, se animó a formar el grupo Arranke, donde permaneció ocho años como compositor, guitarrista de bajo quinto y primera voz. Tras 2017 tomó la decisión de lanzarse como solista, paso que lo llevó a convertirse en una estrella internacional con millones de seguidores.



Fuente: Tribuna del Yaqui