Alejandro Sanz y Candela Márquez terminarían su relación por los celos; acusan a Shakira de esto

Ciudad de México.- Al parecer el reconocido cantante de origen español, Alejandro Sanz, actualmente estaría de regreso en la soltería, debido a que se ha dicho que terminaría su relación sentimental con la actriz de melodramas, también española, Candela Márquez, a causa de sus aparentes celos enfermos, incluso se dijo que estarían acusando a Shakira como responsable de esta decisión.

En noviembre del 2024, el medio Quien, dio las primeras pistas de la relación entre ambos, luego de que fueron captados en un partido de futbol junto a David Beckham. Después de varios días en rumores de si serían pareja o no, mientras él le deja mensajes románticos en su cuenta de Instagram, al final, el cantante y la actriz españoles emplearon sus respectivas historias de la red social para hacer oficial que son pareja y están enamorados.

Tras un año de haberse confirmado la relación, han habido varios rumores de que la pareja ha enfrentado varias crisis de relación, pues acusan a la actriz de Televisa de ser una mujer muy celosa. Ahora, después de que Sanz se presentó solo en los Latin Grammy 2025, que se celebraron en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, se comenzó el rumor de que habrían terminado su relación sentimental.

Fue el paparazzi español, Jordi Martin, el que anunció esto mediante sus redes sociales, declarando que supo por amigos de intérprete de Corazón Partió, y que ellos saben que es la distancia ante sus compromisos y los celos de ella, asegurando que la actriz era "muy insegura" y lo cuestionaba todo el tiempo: "Me dicen que Alejandro Sanz se ha enamorado perdidamente de Candela Márquez la ha querido mucho, pero que no ha podido más; que lo notaron cansado y que la distancia ha sido clave para la separación. Que desde hace unas semanas tomaron la decisión de romper por completo".

De la misma manera, dijo que aunque se reconciliaron después de que Sanz besara a la cantante colombiana al promocionar su canción, Bésame, la realidad es que las cosas poco a poco se han ido deteriorando y los celos aumentan: "La relación estaba muy deteriorada desde el famoso beso entre Shakira y Alejandro Sanz para promocionar ‘Bésame’. A partir de ahí, me dicen que a Candela Márquez no le sentó nada bien, que le dio un ataque de celos y terminó la relación. Eso duró un cabreo de dos o tres días y luego se reconciliaron".

Han rotó y me han dicho que no van a volver, porque Alejandro Sanz no puede más", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui