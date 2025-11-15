Ferka responde a Jorge Losa tras hablar de su corazón roto y su hijo: "Yo puedo cortar de tajo"

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Ferka, acaba de brindar una entrevista en la que le dio una contundente respuesta al galán de melodramas español, Jorge Losa, después de que este brindara unas declaraciones de su corazón roto ante situaciones de su separación y de la reunión con Leonel Estrada Quiroz, el hijo de la artista. La famosa aseguró que ella puede "cortar de tajo", pero por su hijo mantiene la línea abierta.

Hace un par de días, en el matutino de TV Azteca, compartieron una entrevista con Losa, en la cual asegura que no desea alejarse mucho del hijo de María Fernanda Quiroz, nombre de Ferka, declarando que se reunieron para jugar hacía unos días, y que la pasaron muy bien jugando, dejando en claro que sigue tratando de mantener ese bello lazo que crearon durante el tiempo de su relación con la actriz: "Hace dos días que estuve con él, jugando un ratito, la pasamos bien".

De la misma manera, declaró que él tuvo que alejarse por unas semanas, tanto de la panelista de La Granja VIP como del pequeño, debido a que hubo comentarios y situaciones que lo lastimaron y que debía darse su lugar como un ser humano: "Obviamente tuve que darme unas semanitas en las que también sentí que mi corazón también se estaba doliendo un poquito, por ciertas cositas. Como ser humano también es muy importante darte tu lugar, apartarte un ratito si es que necesitas sanar ciertas cosas".

Jorge Losa confiesa que sigue cerca del hijo de Ferka a pesar de su ruptura.



Muy bien, cuidándole el coranzocito a mi bebé y que lindo que lo lleve al parque. Como me dijo la psicóloga, yo puedo cortar de tajo, yo puedo con eso, pero un niño no, y también Jorge lo extraña muchísimo, entonces se fueron al parque, una tarde feliz y ya".

"Ellos se quieren mucho, mi hijo adora a Jorge, Jorge adora a mi hijo, ha sido complicada esta decisión que tomamos los dos, y también sobrellevarla".

Fuente: Tribuna del Yaqui